Detenido un joven argelino llegado en patera tras asaltar un piso turístico en Mallorca con tres chicas dentro: robó y se sirvió varias copas de vino

Un joven argelino, registrado como menor de 17 años tras llegar a España en patera, ha sido detenido después de entrar presuntamente a robar en un piso turístico con tres jóvenes turistas durmiendo en su interior. El episodio dejó una escena insólita y especialmente inquietante: cuando las chicas se despertaron, encontraron al intruso en el comedor, donde no solo había estado registrando la vivienda y sustrayendo pertenencias, sino que también se había servido varias copas de vino y estaba bebiendo tranquilamente como si estuviera en su propia casa.

Los hechos se produjeron cuando el individuo accedió al alojamiento turístico mientras sus ocupantes descansaban. Las tres jóvenes se llevaron un enorme susto al descubrir que un desconocido se encontraba dentro de la vivienda. El presunto ladrón había aprovechado que las turistas dormían para entrar en el piso, robar y permanecer en el comedor consumiendo el vino de las propias víctimas.

Ante la gravedad de la situación, las chicas alertaron a la Policía Local de Alcúdia y a la Guardia Civil, cuyos agentes acudieron al inmueble y procedieron a detener al sospechoso.

El arrestado ya habría protagonizado numerosos problemas durante su estancia en el sistema de protección de menores. Según la información disponible, se trataría de un individuo muy conflictivo, fugado de un centro de menores y que anteriormente habría sido expulsado de un recurso situado en Inca, antes de ser trasladado a otro centro de la zona norte de Mallorca.

Su historial en estos recursos habría estado marcado por continuos incidentes, hasta el punto de que se habría tenido que recurrir a su traslado entre centros. Ahora, su detención por el asalto a una vivienda turística vuelve a situarlo en el centro de un episodio delictivo que pudo acabar con consecuencias mucho más graves, teniendo en cuenta que tres jóvenes se encontraban durmiendo dentro del inmueble cuando el intruso entró a robar.

Otro de los aspectos que rodean el caso es la controversia sobre su edad. El joven habría llegado a España en patera y habría sido registrado como menor de 17 años. Sin embargo, según la información facilitada, durante una valoración médica se habría apuntado a que su edad real podría rondar los 25 años. Una discrepancia que deberá quedar aclarada por los procedimientos oficiales de determinación de edad.

Además de este asalto, al detenido se le atribuiría su posible implicación en otros robos, por lo que los investigadores podrían estar comprobando su relación con diferentes hechos delictivos. La investigación deberá determinar el alcance de su presunta actividad delictiva y si existen más denuncias relacionadas con el sospechoso.

El suceso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la inseguridad en los alojamientos turísticos de Mallorca, especialmente cuando los robos se producen con los huéspedes dentro de las viviendas. En esta ocasión, las víctimas no se encontraron simplemente con una casa revuelta o con objetos desaparecidos: se despertaron y descubrieron que un desconocido estaba dentro de su comedor, robando sus pertenencias y bebiéndose su vino.