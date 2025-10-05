Hestia Menorca-Fibwi Palma: primer derbi de la temporada

Segunda jornada de liga y segundo partido lejos de casa para el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma. El equipo de Pablo Cano afronta hoy a las 12.30 un nuevo encuentro de liga y lo hace además dispuesto a vivir uno de esos partidos diferentes marcados en el calendario de los aficionados al baloncesto en las islas ya que el partido de este mediodía de los mallorquines será el primer derbi oficial de la temporada ante el Hestia Menorca. En un principio este encuentro debía haberse disputado en Son Moix en lo que hubiera sido el debut en casa de los de Pablo Cano pero las obras de reforma de la pista del Palau d´Esports hicieron que el conjunto palmesano solicitase a la liga poder girar la localía del partido y ser así el Pavelló Menorca el recinto en donde se disputase el encuentro.

En lo deportivo, Pablo Cano no podrá contar para este partido con los lesionados Xabi Beraza y Osvaldas Matulionis mientras que el resto de jugadores si podrán jugar sin problema alguno buscando el primer triunfo de la temporada tras una semana intensa de trabajo de los palmesanos en su momentáneo cuartel general situado en el Pavelló Municipal del Pla de Na Tesa para llegar en la mejor condición posible a un partido que, sin duda alguna, promete ser realmente intenso.

“El partido tiene tradición en Baleares pero tenemos que estar enfocados en nosotros y construir nuestro juego y tenemos que ir viendo como sacamos partidos para llegar a la salvación y en eso estamos enfocados más allá de los condimentos que pueda haber en los partidos. Menorca ha fichado muy bien y es un presupuesto importante en la liga. No me sorprende el resultado por el talento que tiene en el perímetro”, señalaba el técnico uruguayo en la rueda de prensa previa al encuentro. Y es que hace 13 años que Bintaufa no acoge un enfrentamiento en Primera FEB entre un equipo de Mallorca y uno de Menorca y hoy, por fin, se podrán reeditar los derbis entre el desaparecido Menorca Bàsquet y el primer equipo del CB Imprenta Bahía San Agustin.

El equipo de Javi Zamora ha conformado una plantilla en la que se aúna el talento de los recién incorporados con el de jugadores que ya estaban la temporada pasada como son el ex capitán del propio Fibwi Mallorca, Pol Figueras o una de las grandes referencias menorquinas en el juego interior como es Víctor Arteaga. Nombres como el de Jalen Cone, Jaume Lobo o Pol Molins también dan forma a un plantel en el que jugadores como Spencer Littleson, Wembi, Adams Sola o el recién incorporado Fynn Schott completan un grupo que arrancaba en la primera jornada con un contudente triunfo ante Monbus Obradoiro, una declaración de intenciones de cara a los objetivos marcados por la directiva menorquina en esta temporada.