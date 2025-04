Hay caso Leo Román: no quiere renovar y ha pasado al ostracismo

Hay caso Leo Román. Tal y como anticipó OKBALEARES el pasado 19 de marzo, tanto él como su compañero Dominik Greif han rechazado las ofertas de renovación que les ha planteado el Mallorca y en consecuencia el club le ha condenado al ostracismo.

La respuesta de Leo, que jugó ante el Barcelona su primer partido de Liga en 2025, ha sido contundente: «Mi situación no es la que toca por la gestión del club». Leo Román es ahora mismo el portero de moda en la Liga tras haber establecido el martes el récord de paradas en un mismo encuentro, un total de 12. El recital que dio le ha puesto sin duda en el mercado.

12 AUTÉNTICOS PARADONES ❤️‍🔥🤯 pic.twitter.com/fWaszhcfhS — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) April 23, 2025

El club estaba decidido a apostar en la siguiente temporada por Leo Román porque le considera con más futuro que Dominik Greif, al que se quería vender en el próximo mercado de verano. Sucede, sin embargo, que el ibicenco, que acaba contrato en 2026, no ha querido aceptar las ofertas de renovación que ha recibido y el club, tal y como ha hecho en otros casos, como el de Leo Woiski, ha optado por «castigarle». Al argentino le mantuvieron en el juvenil, pese a que iba sobrado, y al portero han dejado de alinearle. El del martes fue su primer partido de Liga en todo 2025, un año en el que sólo había jugado en Copa ante el Pontevedra.

Leo Román estalló tras el partido ante los propios micrófonos del club: «Al final es complicado porque llevo meses sin jugar. Intento estar concentrado y muy metido en los entrenamientos para aprovechar las oportunidades y demostrar a la gente de puertas para fuera porque de puertas para dentro no tendría que haber ninguna duda, de que mi situación es un poco… No sé como clasificarla la verdad». Más claro, agua, pero por si hubiera alguna otra duda luego fue más preciso con Movistar Plus: «No estoy recibiendo las oportunidades suficientes. Hoy se puede ver que mi situación igual no es la que tocaba, no por mi compañero, sino por la gestión del club».

No se sabe como va a acabar el affaire de la portería del Mallorca porque Greif también se ha quejado de su situación, pero la verdad es que no pinta bien. Por de pronto los dos tienen contrato la próxima temporada, pero es evidente que uno de ellos saldrá en verano. Igual son incluso los dos los que se marchan.