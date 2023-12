El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha anunciado la aprobación de una nueva Ley Ómnibus -un concepto que se refiere a un proyecto que incluye muchas reformas variadas- en la primera mitad de 2024. El objetivo de esta ley será la simplificación de trámites de la Comunidad Autónoma, simplificación normativa y digitalización de la administración. Contará con una partida de cinco millones de euros procedentes del factor de insularidad.

El conseller también ha avanzado la creación de un nuevo ente público, la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones. Implicará una reorganización del organigrama de la Conselleria. Según Costa, quieren que «sea el principal instrumento de transformación de las necesidades digitales para la nueva legislatura, además de diseñar, coordinar y ejecutar las políticas de ciberseguridad».

A esto, la representante socialista ha replicado preguntándose si esta agencia «es para sustituir el Ibetec»: «Espero que haga mejor el casting», ha apostillado, en alusión al cese del exgerente, Juan Antonio Serra Ferrer, pendiente de un juicio por agresión sexual.

«El Govern no se ha desviado ni un milímetro del programa del PP»

Por otra pate, Costa ha asegurado que en la tramitación parlamentaria de los presupuestos de 2024, el Ejecutivo no se ha desviado «ni un milímetro» del programa del PP ni del acuerdo de 110 puntos firmado con Vox para la investidura.

«Les diré otra cosa, he buscado en el programa del PSOE y no he encontrado por ningún lado la Ley de Amnistía. Confunden mentir a los ciudadanos y cumplir la palabra dada, que es lo que hacemos nosotros hoy», ha dicho Costa a los diputados del PSIB durante el debate de enmiendas a la totalidad al presupuesto de su Conselleria, en el pleno del Parlament.

Costa se ha congratulado de que el presupuesto «del cambio» será una realidad y que la izquierda «estaría satisfecha si no hubiera presupuesto». Mientras, cuando declaraba que no se han desviado del acuerdo original con Vox, el portavoz socialista, Iago Negueruela, repetía en voz alta desde su escaño la palabra «claudicación».

«¿Han visto ustedes que alguna de las enmiendas que se han aceptado de Vox no estén incluidas en el programa de gobierno del Partido Popular o en sus acuerdos con Vox?», ha replicado el conseller.

El titular de Hacienda también ha negado que las enmiendas de Vox supongan un descuadre presupuestario -que el PSIB cifra en 150 millones de euros- porque cada enmienda recoge una partida de alta y otra de baja, estableciendo el origen y destino del dinero dentro del proyecto.

«No tendrán presupuesto, sino un desastre presupuestario», le ha advertido la diputada socialista Pilar Costa, que ha añadido que el popular es «el mejor conseller de Hacienda para la ultraderecha: no han negociado nada y llegan al pleno con el agua al cuello».

La diputada ha añadido que «quien manda en esta plaza es Vox y la señora Idoia Ribas», enfatizando que fue la portavoz de Vox, y no «nadie del Govern», quien «explicó el presupuesto» el pasado lunes al anunciar el acuerdo. «Clara muestra de que se avergüenzan», ha dicho la representante del PSIB.

Sobre las rebajas fiscales del Govern

En su intervención, el conseller también ha asegurado que sus rebajas fiscales benefician a las rentas medias y bajas, una afirmación que ha suscitado sonoras protestas desde la bancada de la izquierda por la exención del Impuesto de Patrimonio a fortunas por debajo de tres millones de euros.

La socialista Pilar Costa ha calificado de «cómica» la afirmación del conseller, preguntando si se refería al Impuesto de Patrimonio, momento en el que el conseller ha asentido desde su escaño. «Los pobres no tienen tres millones de euros», le ha lanzado el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.

«Resulta que viendo mi presupuesto ayer, he entrado en la zona de los pobres, porque de ninguna manera tengo estos tres millones que tienen la mayoría de ciudadanos de las Islas según le parece al PP», ha ironizado la diputada de Més per Menorca Joana Gomila.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha hecho hincapié en que la modificación del Impuesto de Patrimonio supondrá «un agujero presupuestario», aunque sus efectos se trasladen al ejercicio de 2025. «Lo tendrán que cubrir, es un agujero presupuestario que sirve para pagar servicios públicos, pero ustedes no creen en ellos» ha avisado.

La supresión de subvenciones nominativas a patronales y sindicatos también ha tenido protagonismo en las intervenciones. La diputada de Vox Patricia de las Heras ha iniciado su turno celebrando el cierre de oficinas de igualdad de CCOO y UGT, lo que ha arrancado aplausos de sus compañeros de filas, mientras que en el PP no han aplaudido, como ha destacado Apesteguia: «Están avergonzados».

El conseller ha afirmado que la supresión de subvenciones nominativas está incluida en el acuerdo. Los populares se refieren al punto 51 del documento, que habla de promover la concurrencia competitiva y que las ayudas públicas no respondan a «criterios ideológicos».

Por ello, Apesteguia ha preguntado al conseller «dónde» se dice en el texto que las subvenciones a las patronales fueran «ideológicas». «No lo encontrará en el móvil», le ha espetado, dado que el vicepresidente miraba su teléfono.

Asimismo, tras afirmar De las Heras que con Vox se han acabado «los pesebres ideológicos», Apesteguia ha lanzado al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que «tendrá que ir a la entrada y limpiar», en alusión al belén colocado en el vestíbulo del edificio.

El PSIB también ha exigido al conseller que aclare «cuál ha sido el precio» del apoyo del diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, después de que el Govern confirmara que había tratado de presionar condicionando la estabilidad del Ejecutivo a un sobresueldo de 4.000 euros. «Han ‘montado un pollo sideral’ en Formentera y vienen aquí como si no pasara nada», ha censurado Pilar Costa.

El conseller ha respondido que «el compromiso del Govern con Formentera es inequívoco» y que todas las enmiendas de Córdoba se han aprobado.

El propio Córdoba ha afirmado que «claro que ha costado un precio, si lo quieren decir así», y que en su caso ha sido «firmar y comprometerse a cumplir un pacto de 20 puntos con Sa Unió», algo «público y conocido» desde la investidura. Según el diputado «después se han negociado partidas a los presupuestos».

«Para su tranquilidad, y para dejarlo claro, este diputado no ha pedido ni recibirá ninguna cosa más de lo que está previsto en el reglamento de este Parlament», ha zanjado el que también es presidente del Consell de Formentera.