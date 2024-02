El Govern balear admite contactos de funcionarios con la empresa de la trama de las mascarillas ‘fake’

El Govern balear ha admitido este jueves contactos de técnicos o funcionarios del Servicio de Salud de Baleares, con personas de la empresa de la trama Koldo en el marco de la tramitación del expediente de reintegro iniciado, pero «en ningún caso» con altos cargos del Ib-Salut o del Ejecutivo autonómico actual.

«Afirmo con total rotundidad que ningún alto cargo del Ib-Salut o el Govern actual se ha reunido nunca con Koldo ni nadie de la trama de corrupción. En absoluto». De este modo se ha pronunciado el portavoz del Govern, Antoni Costa, que ha negado al mismo tiempo que haya habido presiones sobre el Ejecutivo que preside Marga Prohens, como se apunta en el sumario. «No se ha recibido ninguna presión de la trama de presunta corrupción. No sabemos de dónde sale lo que deduce el sumario», ha afirmado.

Costa admitido que desconoce si fueron los funcionarios del IbSalut los que recibieron las presiones de la trama a las que se refiere el sumario.

«Ni lo descarto ni lo dejo de descartar. No lo sé. A mí no me consta ningún tipo de presión», ha subrayado, expresando su total confianza en los funcionarios del Servicio de Salud de Baleares.

Sobre la posibilidad de que fuera el propio Koldo García «u otros miembros de la trama» los que mantuvieran contactos con los técnicos del IbSalut ha matizado que «no tiene constancia» y que lo único que puede acreditar «con total certeza» es que miembros del actual Govern no han contactado con la trama.

«Que no vayan por esta vía, que quede claro», ha avisado insistiendo en que los contactos de representantes de la empresa que vendió las mascarillas se hicieron en el marco del expediente de reintegro iniciado en agosto del año pasado.

Costa ha hecho hincapié en que fue a partir del inicio del expediente de reintegro en agosto de 2023, cuando dos representantes de la empresa que vendió las mascarillas visitaron los almacenes en compañía de técnicos o funcionarios del Ib-Salut. «Sí que puede existir la posibilidad de que miembros de la empresa o Koldo, no lo sé, hayan tenido contactos dentro del marco del expediente de reintegro», ha subrayado.

El expediente de reintegro no ha caducado

El portavoz ha insistido de nuevo en que el expediente de reintegro por la vía administrativa no ha caducado porque la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que fijaría seis meses de plazo es de enero de 2024, por tanto, posterior y sin efecto retroactivo, al inicio del expediente de reintegro, que comenzó en agosto de 2023 y que, siguiendo el criterio de la Junta Consultiva de Contratación, dejaría ocho meses de margen. «Tenemos ocho meses y estamos en ello», ha añadido.

Según el conseller, quien tiene que responder a las preguntas es el anterior Govern. Para Costa no se ha contestado todavía a la pregunta de quién del Ejecutivo anterior contactó con la trama. «¿Fue Armengol? ¿Fue Ábalos? Esta pregunta está sobre la mesa y no tiene respuesta», ha afirmado.

Al mismo tiempo, ha insistido en el hecho de «cómo se pueden tardar tres años en reclamar las mascarillas defectuosas». «Las preguntas son claras, las respuestas inexistentes», ha añadido. «Los que parecen tener un interés claro en que el expediente caduque son el PSOE, Iago Negueruela y la trama de Koldo y sus compañeros. El Govern no tiene ningún interés en que caduque», ha indicado.

También el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha considerado que es «inquietante» que el portavoz parlamentario del PSOE, Iago Negueruela, «defienda tanto» la caducidad del expediente de reclamación del importe de las mascarillas que «solo interesa a los implicados en la trama del caso Koldo».

Para los populares, la actitud del socialista «redunda en las presiones y la influencia de Koldo García y del exministro José Luis Ábalos en la compra de las mascarillas y en la no reclamación del importe durante tres años», según ha indicado la formación este jueves en una nota de prensa.

Sagreras, ha sugerido que «las prisas por llevar a Armengol a Madrid hacen pensar que el aforamiento del que goza como presidenta del Congreso de los Diputados era uno de los mayores motivos».

«Las explicaciones de hoy del entorno de Armengol no convencen a nadie, queremos que la tercera autoridad del Estado responda a todas y cada una de las preguntas que se formula la ciudadanía», ha reclamado.