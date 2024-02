Armengol asegura que «jamás» habló con Ábalos sobre las mascarillas fraudulentas ni del reclamo del dinero

La ex presidenta socialista de Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha asegurado que «jamás» habló con el exministro José Luis Ábalos sobre el caso Koldo o la reclamación para solicitar la devolución de 2,6 millones de euros de las mascarillas fake que había recibido al saber que no se adecuaban al contrato firmado.

Así lo han informado fuertes cercanas a la presidenta nada más saber que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha señalado a José Luis Ábalos como «intermediario» en las gestiones que realizó el ex asesor Koldo García para poner una solución a la reclamación del dinero por parte del anterior Govern balear a la empresa de la trama.

Según el entorno de Armengol, la ex presidenta de Baleares no recibió ningún tipo de presión para que se retirara la reclamación hecha en marzo de 2023. Y es que según el auto de la investigación, Ábalos y Koldo García se reunieron el pasado 10 de enero en una marisquería de Madrid con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la reclamación de los 2,6 millones de euros que el Govern balear efectuó tres años después del contrato.

Es por este motivo que la presidenta del Congreso se ha sorprendido por las informaciones que están saliendo en las últimas horas sobre el caso Koldo en referencia a Baleares. Las mismas fuentes del entorno de Armengol aseguran que dicha intermediación podría ser con el actual Govern balear presidido por Marga Prohens ya que entre Ábalos y ella no hubo contacto.

De hecho, indican que el contrato con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL se hizo de manera legal, fue fiscalizada y que el contrato dependía de la Administración y no exclusivamente de Armengol. Además, han añadido que las mascarillas no eran falsas ya que, a pesar de que no valían como material sanitario, podían tener usos alternativos.

Cabe destacar que en el mes de abril de 2020, el Ministerio de Transportes informó al Govern balear de Armengol que se estaba contratando contratando con una empresa para obtener mascarillas. Es concretamente en el día de 24 del mismo mes cuando esta misma empresa confirma al IbSalut que pueden proporcionar hasta 1,4 millones de mascarillas.

Es por ello que el IbSalut contrata a la empresa el 29 de abril, por lo que el 25 de mayo se analiza el material ya que se trata de «una práctica que el gobierno balear realizaba con todos los pedidos como una comprobación extra para mayores garantías para las personas».

Ya en el 8 de junio, los técnicos informan de que las mascarillas no son válidas para su uso sanitario por parte de profesionales, pero sí lo son para su uso en la calle. Es por este motivo por el que finalmente se almacenan.

Además, fuentes cercanas al Govern de Armengol indican que la Intervención de la Comunidad Autónoma de Baleares fiscalizó en los años 2021 y 2022 más de medio centenar de expedientes y en los que no hubo ninguna irregularidad. Entre ellos se encontraba la empresa vinculada en el caso Koldo.

Cabe recordar que fue el 20 de marzo de 2023 cuando el Servicio de Salud de Baleares reclama a la empresa el dinero. El 5 de mayo se lanza finalmente el expediente para reclamar 2,6 millones de euros de los 3,7 pagados por el incumplimiento de contrato.

Estas mismas fuentes destacan que el informe de la reclamación se deja firmado y se le informa al Govern balear del PP, por aquel entonces entrante. «El Govern balear fue el perjudicado por la diferencia de precio y por eso reclamó en tiempo y forma», indican. Además, se preguntan «¿por qué el Govern actual dejó caer la reclamación que puso el Govern de Armengol?».