El Consell de Mallorca, presidido por la también candidata de esta formación a los comicios insulares del 28 de mayo, Catalina Cladera, repartirá a partir de la semana que viene 41.250 paguitas de 200 euros haciendo coincidir su desembolso con el ecuador de la campaña electoral.

En concreto, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que dirige la consellera socialista Sofía Alonso, número cinco de la candidatura del PSOE al Consell de Mallorca, ha iniciado los trámites para su liquidación, una vez que el pasado 31 de marzo finalizara el plazo para su solicitud.

Este sábado se ha publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) la lista de la primera remesa de solicitudes aprobadas, que cobrarán ya esta ayuda la próxima semana, días antes por tanto de las las elecciones del 28 de mayo y tras tramitar el Consell en un plazo récord las miles de solicitudes recibidas.

Pasados esos comicios, se abrirá una segunda fase de reconocimiento de los demandantes restantes que cumplen los requisitos para poder recibir ese pago único anual de 200 euros, para cuyo abono las arcas del Consell han tenido que habilitar un crédito extraordinario de tres millones de euros, a los cinco millones previstos inicialmente.

Según la presidenta del Consell, Catalina Cladera, con esos 200 euros anuales, las familias de Mallorca «aligeran el impacto de la inflación en el precio de la cesta de la compra (la más cara de España, según Consubal) y en las facturas de suministros y energía».

Indicar a este respecto que el IPC registrado en abril en Baleares marcó el mayor incremento en tasa interanual, con una subida de 1,2 puntos, escalando hasta el 4,6%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) mientras los alimentos registraban la subida más importante, de hasta un 13%.

Una paguita anual, por tanto, bastante raquítica para mitigar los efectos derivados de la inflación, el precio de la energía o la escalada del mercado hipotecario por la subida de tipos de interés. Los 200 euros los podía solicitar toda persona empadronada en cualquier municipio de Mallorca que no superara durante el ejercicio fiscal de 2021 los 25.200 euros de ingresos, en el caso de hacer la declaración individual, o los 42.000 euros, en caso de declaraciones conjuntas.

Es importante tener en cuenta que esta prestación tributa, por lo que se tiene que declarar en la declaración de la renta.

En total, el IMAS ha recibido este año 41.250 peticiones, casi el doble de las 23.061 que se registraron durante la primera convocatoria de esta campaña, en octubre de 2022.

A este incremento de demandantes ha contribuido el hecho de que, para llegar al mayor número de personas en este año electoral de 2023, el Consell no ha restringido el acceso a unidades familiares, como pasó en la convocatoria del año pasado, sino que lo ha abierto a las personas físicas, independientemente de que tuvieran o no una persona a su cargo o vivieran o no con otra persona. El mercado de solicitantes y, por ende de posibles votantes era por ello más amplio, que en la edición del año pasado.