El Gobierno socialista de Mallorca declara en la Feria de Londres que los británicos no son bienvenidos

Después de un verano marcado por la turismofobia de la coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos que gobierna en las principales administraciones de Baleares, Comunidad Autónoma y Consell de Mallorca, el tripartito balear suma y sigue sus ataques contra la única industria balear. El Gobierno socialista de Mallorca ha manifestado en Londres que los británicos no son bienvenidos a la isla.

En esta ocasión ha sido la directora socialista insular de Turismo del Consell de Mallorca, Lucia Escribano, la que en declaraciones a diversos medios de comunicación británicos, entre ellos, The Sun, ha asegurado en el marco de la World Travel Market (WTM) de Londres que «los turistas británicos no son bienvenidos en Mallorca».

«Estamos interesados en tener menos gente del Reino Unido y más de otras partes de Europa donde hay una mejor conectividad aérea» ha afirmado Esacribano.

Un ataque directo al segundo mercado turístico de referencia en Baleares (en torno al 27% de cuota solo por detrás del alemán) que se produce en un momento de especial incertidumbre económica respecto a las consecuencias que de la crisis energética y económica tendrá este invierno en la industria turística.

Pese a ello, y como si no fuera con ella este inquietante panorama para la próxima temporada, en declaraciones al citado diario británico Escribano, ha sido contundente en su mensaje: «No estamos interesados ​​en promocionar la isla en verano. Estamos tratando de alentar a los turistas a que visiten fuera de la temporada de verano para disfrutar del deporte o de nuestras atracciones culturales y museos».

A su vez, el alto cargo insular advierte de que el Gobierno insular iba a poner en marcha «planes drásticos para abordar el hacinamiento turístico después de que este verano hubieran protestas en Mallorca cuando los turistas regresaron en masa», apunta la directora insular.

«Estamos limitando el número de camas en la isla. Queremos calidad no cantidad. En este momento tenemos 300.000 plazas hoteleras y queremos menos, no más. Si un hotel quiere hacer mejoras, construir un SPA o un nuevo restaurante, insistiremos en que eliminen las camas del hotel para obtener el permiso», abunda Escribano que advierte que el gobierno insular «no estamos interesados en tener turistas económicos del Reino Unido, no nos importa si van a otro lugar a Grecia y Turquía» y remacha: «Estamos interesados en tener menos gente del Reino Unido y más de otras partes de Europa donde hay una mejor conectividad aérea».

Sus comentarios se producen cuando la Isla anunció planes para limitar el número de turistas en verano con multas para los propietarios de villas o apartamentos que alquilan propiedades.

Las declaraciones de Escribano han levantado ampollas en Mallorca y el portavoz del PP en el Consell, Llorenç Galmés, no salía hoy de su estupor al conocer las declaraciones de Escribano, acusando al gobierno de coalición insular de haber traspasado «una línea roja»

«Es muy grave que Escribano haya ido a la WTM a hacer promoción antiturística y juegue con el pan de millones de trabajadores turísticos en nuestra tierra”.

«Es un escándalo que vaya a Londres, a la segunda feria turística más importante del mundo, para decirle a los británicos que el próximo verano se vayan a otros destinos competidores como Grecia o Turquía y que prefiere que vengan a Mallorca turistas alemanes y escandinavos», ha manifestado Galmés.

En este sentido, el dirigente popular ha exigido a la presidenta socialista del Consell de Mallorca, Catalina Cladera que «desautorice estas declaraciones» y a su vez le ha instado a destituir de forma «inmediata» al conseller insular de turismo, Andreu Serra y de la directora Lucia Escribano.

«No podemos permitir que ataquen y menosprecien de esta manera al turismo británico, uno de los principales mercados emisores en Mallorca», zanjó Galmés.