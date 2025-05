Girona-Real Mallorca: pelea a vida o muerte en Montilivi

Partido a muerte en Montilivi. El Girona, a sólo tres puntos del descenso, necesita cortar por lo sano una racha de once jornadas sin ganar, mientras que el Mallorca tiene en su mano volver a posiciones europeas. Vuelven Asano y Muriqi, pero la novedad será la confirmación de Dominik Greif como portero titular pese al gran encuentro de Leo Román en Barcelona.

Con la jornada completa salvo entre encuentro, los dos saben lo que se juegan y cuáles son las consecuencias del resultado. Si gana el Girona da un paso casi decisivo para confirmar la permanencia, ya que dispondrá de un colchón de seis puntos sobre Las Palmas, que es ahora mismo el que marca el corte del descenso. El Mallorca, por su parte, recupera la octava posición con un empate y la séptima con una victoria y también daría un golpe de mesa importantísimo, teniendo en cuenta además que esta semana recibe al colista Valladolid en Son Moix.

«Si algún jugador no está preparado que lo diga. No necesito jugadores que miren hacia adentro, no quiero egos. El ego te hace mirar hacia el pasado y al futuro y yo necesito que estén en el presente», dijo ayer en rueda de prensa Míchel, entrenador del Girona, mientras que Jagoba Arrasate, por su parte, recordó que el rival «es un gran equipo» y que el margen de error para ir a Europa «es mínimo». «Nos gustaría convertir una buena temporada en una gran temporada, hay mucha ilusión al respecto en el vestuario», afirmó el técnico.

Pitará el sevillano Melero López, que no se le da mal al Mallorca y que esta temporada estuvo en el 0-1 de Leganés. En el VAR se sentará Del Cerro Grande, el que montó el pitote de los penaltis ante el Espanyol en Son Moix.

Alineaciones probables

Girona: Gazzaniga, Arnau, David López, Krejci, Blind, Miguel Gutiérrez, Yangel Herrera, Arthur, Tsygankov, Portu y Stuani.

Mallorca: Greif, Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Mojica, Sergi Darder, Samú Costa, Dani Rodríguez, Asano y Larin.

Árbitros: Melero López (campo) y Del Cerro Grande (VAR).

Estadio: Montilivi, 21.00 horas