Giro radical en Baleares: Vox decide enviar a su número 1 al Congreso en plena negociación con el PP

Terremoto en plenas negociaciones entre el PP y Vox en Baleares. La formación de Santiago Abascal ha decidido nombrar a Jorge Campos como cabeza de lista al Congreso en las elecciones generales del 23-J, según ha podido confirmar OKDIARIO. Una jugada que muchos interpretan como un gesto para acercar posturas con el PP de Marga Prohens ya que los populares se negaban a darle a Vox la vicepresidencia del Govern tal como exigía Campos. Al mismo tiempo, otras fuentes entienden que sacrificar a Campos no tiene nada que ver con desatascar la negociación con el PP sino con el hecho de potenciar a todo un valor al alza de cara a las elecciones generales del 23 de julio.

Campos siempre ha sido un dolor de cabeza para la izquierda catalanista de Baleares. La prensa local apesebrada le calificaba ya en el año 2018 como «el líder de la ultraderecha anticatalanista» y no hace tanto el presidente del Parlament, el socialista Vicenç Thomàs, se jactaba de no dejarle hablar en los plenos.

Fundó en 1999 el Círculo Balear, como alternativa ciudadana en defensa de los derechos y libertades frente a la imposición pancatalanista en las Islas y convertido en la diana de múltiples amenazas. Pero Jorge Campos nunca se ha dejado amedrentar por los chantajes de la izquierda, haciéndose oír allí donde era necesario. Hasta que en el año 2018 decidió que la vía correcta era entrar en política, convirtiéndose al poco tiempo en el líder de Vox en Baleares.

Siguen negociando

De momento, PP y Vox siguen negociando y tienen un principio de acuerdo pero la postura sobre la lengua en la enseñanza impide el pacto, tal como adelantaba este domingo OKDIARIO. «Vox tiene claro el modelo que funciona y es el de Castilla y León», ha dicho en repetidas ocasiones Campos, dejando entrever su intención de ocupar la vicepresidencia del Govern, algo que es rechazado de plano por el PP.

No se habla en ningún caso del voto a favor de Vox al PP, sólo de la abstención, que es lo que busca la líder del PP balear, Marga Prohens, que se mantiene en su postura de gobernar en solitario. El PP no está dispuesto a que Vox entre en el Govern. Fuentes de Vox reconocieron el pasado jueves que el peso de sus ocho diputados obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas sí da para exigir formar parte del próximo Govern, aunque no para «ser avariciosos» en un hipotético reparto de áreas de gobierno.

Para conseguir la abstención de Vox, el PP le ha ofrecido, aparte de acuerdos programáticos, un puesto destacado en la Mesa del Parlament, incluso la presidencia, que podría caer en manos de la ibicenca Patricia de las Heras. «Ocho diputados está muy bien, pero ojalá hubiéramos sacado 14. Sabemos dónde estamos y que no podemos pedir cinco consellerias», han dicho fuentes de Vox.