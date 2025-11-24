Giro confirmado en Mercadona: cierra un local pero sorprende con la apertura de una tienda eficiente

Giro confirmado en Mercadona: cierra un local en Mallorca pero sorprende con la apertura de una tienda eficiente. Y es que la compañía ha abierto un nuevo supermercado en Sa Pobla, concretamente en Ctra. Inca nº 48, apertura que ha supuesto el cierre del ubicado en C/Gran nº 135, por no cumplir los estándares requeridos por la compañía.

Este establecimiento responde al modelo de Tienda Eficiente de Mercadona, que refuerza la excelencia en el servicio y presenta mejoras de las que se benefician tanto los Jefes (como internamente denomina a sus clientes) como los trabajadores, los proveedores y la sociedad. La compañía ha invertido más de 7 millones de euros en su construcción, en la que han participado 75 proveedores, 45 de Baleares, que han dado empleo a 350 personas durante la fase de obras.

Este supermercado eficiente, que cuenta con una plantilla de 77 personas con empleo estable y de calidad, tiene una superficie de sala de ventas de 1.397 metros cuadrados e incorpora la sección Listo para Comer, con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.

Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, la compañía se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes. Muestra de ello es el surtido que ofrece, que cuenta con comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y al más puro estilo casero, como las croquetas o la ensaladilla rusa, o platos principales, como arroces, pasta o hamburguesas y bocadillos. Además, en línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.

Además, la nueva generación de supermercados eficientes dispone de unas características pioneras que responden a la apuesta de la compañía en ofrecer una experiencia de compra óptima y confortable. Un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes.

Ergonomía, tecnología y eficiencia energética

Con el objetivo de facilitar las tareas diarias de las personas que conforman la plantilla, el supermercado incluye múltiples medidas que abogan por la ergonomía y que eliminan sobreesfuerzos. Por ejemplo, el mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor más equipado y unas taquillas personales más amplias y cómodas.

Además, esta tienda está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena.

Todo ello permite optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y contribuye así a una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos.

A nivel medioambiental, se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente. Asimismo, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas. Dispone de un aparcamiento de 151 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 4 de ellas para vehículos eléctricos y 24 plazas para bicicletas. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.

Mercadona en Baleares

Mercadona cuenta con 47 supermercados en Baleares, 43 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y ya tienen la sección Listo para Comer. La plantilla supera las 3.000 personas con empleo estable y de calidad, tras la creación de 247 puestos de trabajo en el último ejercicio.

La compañía mantiene una colaboración constante con proveedores e interproveedores especialistas en aquellas zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad, con un modelo de relación basado en la confianza y que contribuye al crecimiento de la economía local.

En el caso de Baleares, en concreto, donde la compañía colabora con 40 proveedores de producto y más de 370 proveedores no comerciales y de servicio, las compras locales de Mercadona de fruta y verdura alcanzaron las 12.000 toneladas en el último año, cifra que supone un incremento del 15 por ciento respecto a la del ejercicio anterior.