El georgiano Duda Sanadze, nuevo jugador del Palmer Basket

Duda Sanadze engrandece las capacidades en el juego perimetral del Palmer Basket Mallorca Palma. El exterior georgiano se incorpora al club balear tras firmar un EuroBasket de ensueño con su combinado nacional. El jugador de 1,96 m resalta por su firmeza en el uno contra uno, habilidad en el lanzamiento desde la larga distancia y entrega defensiva.

El baloncestista de 33 años rubricó junto a la selección de su nación el resultado con un grado superior de éxito en la historia del país. Sanadze contribuyó en una hazaña memorable que situó a Georgia entre los ocho mejores de Europa.

Sanadze anotó 10,3 puntos de media en la cita continental más valorada. El nuevo fichaje del Palmer Basket convirtió 19 puntos en los cuartos de final ante Finlandia en una demostración de máxima productividad en los instantes con mayor responsabilidad.

Duda Sanadze reúne una carrera en la élite de prestigio y perseverancia. En la campaña 2024/25, el refuerzo del conjunto mallorquín militó en la disciplina del Esperos GS Lamias en Grecia. El sensacional talento se marchó hasta los 15,6 puntos y 4 rebotes de promedio en la segunda división helena. En el curso mencionado, Sanadze también protagonizó un rendimiento destacado en el Al Nasr de Dubai.

El internacional georgiano comenzó su trayectoria en la categoría principal de su país de origen. Sanadze defendió la elástica del Dinamo Tbilisi, Rustavi y Batumi antes de formarse en la NCAA. Los San Diego Toreros disfrutaron de sus aptitudes durante tres temporadas. Las condiciones del jugador no pasaron desapercibidas en el Viejo Continente. Sanadze jugó en Eslovenia en las filas del Koper Primorska después de pasar por Estados Unidos.

Duda Sanadze compitió en ACB en el Gipuzkoa Basket, Italia con Pistoia 2000, Polonia en el equipo de HydroTruck Radom y en Portugal con Oliveirense. Además, disputó la ABA Liga dos años a un nivel sólido en el Borac Mozzart. Sanadze ha resguardado los colores de la Anorthosis en Chipre, donde formó parte del quinteto ideal de la temporada.

En la selección de Georgia, Duda Sanadze ha estado presente en cinco ediciones del EuroBasket y en un Campeonato del Mundo.