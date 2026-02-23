Un futbolista propina varios puñetazos al abuelo de un rival durante un partido de juveniles en Menorca

Menorca vivió este pasado domingo un grave episodio violento durante un partido de fútbol de la Liga Juvenil Preferente entre dos equipos de la isla. Un jugador no convocado del Atlético Villacarlos propinó varios puñetazos al abuelo de un jugador del CE Ferreries.

El encuentro transcurría con empate en el marcador hasta que en el minuto 50, de manera inesperada, un jugador no convocado del conjunto visitante que estaba presenciado el partido desde las gradas del campo Sant Bartomeu entró en cólera y agredió brutalmente a un espectador de avanzada de edad, tal y como se puede ver en las imágenes captadas por las cámaras de EivoTV.

El árbitro del encuentro, Pedro Rodríguez, fue alertado rápidamente del incidente y se vio obligado a parar el partido y se dirigió hasta el lugar del conflicto a la carrera. Según ha podido saber OKBALEARES, el motivo de la agresión fue una falta no pitada por parte del árbitro.

Varios testigos de los hechos aseguran que el autor de los puñetazos, el futbolista del Villacarlos, que no iba convocado para el partido, se pasó todo el encuentro profiriendo numerosos insultos tanto al árbitro como a varios jugadores del Ferreries.

En un momento dado, la víctima de la agresión recriminó al agresor su comportamiento. Sin embargo, el joven futbolista, lejos de poner fin a su actitud violenta, respondió al anciano con más improperios. Acto seguido, ambos se levantaron de sus asientos y se enfrentaron.

Lo peor llegó cuando el jugador del Villacarlos, preso de los nervios, se quitó la sudadera, bajó hasta la zona donde estaba el hombre, y le propinó varios puñetazos. Tal era la violencia de la escena que varios aficionados y futbolistas de ambos equipos tuvieron que separar a las partes.

Hasta el lugar de la agresión tuvo que acudir con suma celeridad la Policía Local de Ferreries para identificar al agresor. Posteriormente, y por petición expresa de los jugadores del equipo local, el árbitro procedió a la suspensión del encuentro.

La agresión se produce tan sólo un día después de que el Govern balear prohibiera el acceso a instalaciones deportivas a un espectador por agresión violenta en un partido de la Liga Nacional Juvenil en el municipio mallorquín de Alcúdia.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes, dictó una resolución para iniciar un procedimiento sancionador contra un particular por la presunta comisión de una infracción muy grave en materia administrativa deportiva.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de noviembre en un campo de fútbol de Alcúdia, al finalizar un partido de la Liga Nacional Juvenil. Y según la resolución, basada en pruebas audiovisuales y denuncias presentadas, se produjo un enfrentamiento en el que una persona del público agredió físicamente a otras allí presentes. Una de las víctimas sufrió lesiones dentales de gravedad y otra presentó erosiones de diversa consideración.