La Fundació Miquel Jaume presenta los I Premis Palma Futsal

La Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal ha presentado los I Premis Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, unos galardones que nacen con el objetivo de reconocer y poner en valor el compromiso, la dedicación y la contribución de personas, entidades y proyectos que destacan en las Illes Balears por su labor en la promoción de valores deportivos, sociales, culturales y medioambientales.

Estos premios surgen para rendir homenaje al legado humano y social de Miquel Jaume Roig, fundador e impulsor del Palma Futsal y de la Fundació, y para dar continuidad a su visión del deporte como una herramienta de integración, superación y respeto capaz de transformar la sociedad.

La convocatoria permanecerá abierta del 12 de noviembre al 9 de diciembre de 2025, y se enmarca en el propósito de la Fundació de impulsar la transformación social a través del deporte y de fortalecer los vínculos con la comunidad balear.

Los galardones se estructuran en tres categorías principales, cada una destinada a reconocer proyectos o trayectorias ejemplares en su ámbito:

Fomento de valores deportivos y/o sociales: reconocerá a personas, entidades o proyectos que promuevan el juego limpio, la superación, la igualdad, la inclusión, el respeto o el trabajo en equipo, así como la solidaridad, la justicia social o la convivencia en el ámbito deportivo balear.

Fomento de la Cultura: distinguirá a personas, asociaciones o entidades que contribuyan al desarrollo cultural, la creatividad, la educación artística o la conservación del patrimonio cultural en la sociedad balear.

Fomento del Medioambiente: premiará proyectos que destaquen por su compromiso con la conservación del entorno natural, la lucha contra el cambio climático o la promoción de un modelo de desarrollo sostenible en las Illes Balears.

El jurado estará formado por personalidades de reconocido prestigio en los ámbitos social, cultural y deportivo, y el fallo se dará a conocer el 19 de enero de 2026. La gala de entrega de los premios se celebrará el 29 de enero de 2026 en el GPRO Valparaíso Palace & Spa de Palma.

Con una dotación económica de 2.000 euros por categoría, además de menciones honoríficas, los Premis Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal aspiran a consolidarse como un referente autonómico en el reconocimiento del compromiso social y del valor humano en todas sus formas de expresión.

Las bases completas y el formulario de inscripción pueden consultarse en la web oficial del Illes Balears Palma Futsal.