#lasalutpublicaprimer. Ésta es la etiqueta que la presidenta socialista Francina Armengol ha colgado en una amplia explicación que ha publicado en sus redes sociales y en la que carga contra la titular del Juzgado de lo Contencioso número 3, Sonia Martin, que la ha dejado en ridículo a nivel nacional invalidando el encierro al que había sometido a 200 adolescentes, muchos de ellos con PCR negativas. Armengol dice que «respeta», pero que «no puede aceptar» la decisión de la juez, que según ella «atenta contra la salud pública», y reitera su intención de recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. «Es difícil de asumir una resolución judicial que permite no sólo no cumplir cuarentena, sino que si te niegas a hacerte una PCR puedes ir por la calle como si no pasara nada».

A Francina Armengol, que ni se le pasó por la cabeza dimitir cuando fue pillada en un bar de copas a altas horas de la madrugada, en pleno toque de queda, le cuesta aceptar una sentencia judicial que va en contra de sus criterios. Ni a ella, ni a su vicepresidente, el juez en excedencia Juan Pedro Yllanes, que también se manifestó en términos semejantes. Armengol ha sido muy dura con la juez Sonia Martín ocho mensajes en el que en ningún momento ejerce algún tipo de autocrítica: «Como presidenta, mi obligación es acatar la decisión judicial, pero no puedo estar de acuerdo con ella, ya que amenaza la salud colectiva, como también pasó cuando el Tribunal Supremo retiró la limitación de grupo». «La decisión judicial va contra la salud de todos y el criterio científico que tantas vidas ha salvado en las Islas, y la recurriremos», ha señalado Armengol.

La dirigente socialista también crítica sin ambages la actuación de los adolescentes a los que tenía retenidos de manera irregular desde el pasado sábado, y de los que dice que «la libertad debe acompañarse de responsabilidad y muchos de estos jóvenes no la han demostrado mientras han estado en las Islas. Si no respetan la cuarentena, que vuelvan a su casa en barco y que no pongan en riesgo a nadie más. Ni a compañeros ni a ciudadanos».

Tenir drets implica també assumir deures, com evitar posar en risc la vida de la resta de ciutadans La decisió judicial va contra la salut de tots i el criteri científic que tantes vides ha salvat a les Illes, i la recorrerem Per al Govern, sempre, #LaSalutPúblicaPrimer pic.twitter.com/ZZh2XblURX — Francina Armengol (@F_Armengol) June 30, 2021

Por supuesto la oposición ha cargado contra Armengol. La cabeza de lista del PP, la diputada Marga Prohens, ha apuntado que «Armengol no puede esconderse culpando a todo el mundo mientras los responsables de autorizar los conciertos siguen en sus puestos de trabajo. Es una vergüenza».

Hay que recordar que, mientras Armengol pide «responsabilidad» a los ciudadanos cada vez son más los botellones que se organizan de modo público en diferentes lugares de Mallorca sin que las fuerzas del orden sean capaces de disolverlos, como demostró el pasado domingo OKDIARIO publicando un vídeo en el que se veía cómo cientos de jóvenes mallorquines, la inmensa mayoría sin mascarilla, ocupaban una céntrica calle del Polígono Industrial de Son Castelló para celebrar una fiesta no autorizada en la que fluyó el alcohol a discreción.