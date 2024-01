El intento de los diputados rebeldes de Vox de quedarse con la presidencia del Parlament sufrirá este miércoles su primer revés. Salvo sorpresas, la Mesa del Parlament acordará esta mañana por unanimidad solicitar informes jurídicos sobre la situación en que queda el actual presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, tras haber sido expulsado del grupo parlamentario de Vox. La petición de estos informes paraliza, al menos de momento, el cese de Le Senne como presidente de la Cámara.

En principio, el reglamento del Parlament establece que un diputado expulsado de su grupo parlamentario debe abandonar todos los cargos orgánicos que ocupa a propuesta de su partido. Parecía que esto implicaba el cese inmediato de Le Senne como presidente del Parlament pero hay dudas sobre la interpretación del reglamento.

La cuestión es que Le Senne fue elegido presidente del Parlament a propuesta de Vox y sigue perteneciendo a Vox. Los que ya no pertenecen a Vox son los cinco diputados rebeldes que han echado a Le Senne del grupo parlamentario.

En la reunión de este miércoles Le Senne transmitirá las «dudas jurídicas» que ve al respecto y confía en obtener su apoyo: «Sólo se trata de pedir informes jurídicos para actuar conforme a derecho», sostiene. Tanto el PP como el PSOE apoyarán la petición de Le Senne sobre la solicitud de informes jurídicos.

La maniobra implica aplazar la destitución de Le Senne como presidente de la Cámara. Con la petición de estos informes Le Senne abre la puerta a comenzar una batalla legal con los cinco diputados rebeldes, después de que aquellos fueran expulsados del partido.

Además del informe sobre su situación como presidente, Le Senne también pretende que los letrados se pronuncien sobre quién puede proponer candidato para sustituirle, ya que el reglamento estipula que corresponde al grupo que propuso originalmente al miembro cesado.

Si la Mesa accede a su propuesta, se mantendría como presidente al menos hasta la siguiente reunión (habitualmente significa un plazo de una semana) o hasta que lleguen los informes.

Los socialistas desde la oposición están interesados en alargar la decisión sobre el cese de Le Senne con el fin de ahondar la crisis institucional abierta en Baleares, y desgastar al Ejecutivo de Marga Prohens contra quien han cargado este martes, exigiéndole su comparecencia parlamentaria.

«Me preocupa que Prohens no dé explicaciones, tenga al Parlament en una situación de ingobernabilidad con 25 diputados y no diga si ha habido contactos previos con el Grupo Parlamentario de no sé qué partido o si han pactado antes, durante o después», ha apuntado, a lo que ha añadido que esta situación de «desgobernabilidad se puede extender al resto de instituciones de Baleares».

Los rebeldes de Vox arremeten contra Le Senne por «atrincherarse»

Mientras tanto, los cinco diputados que se quedan en el Grupo Parlamentario Vox no se ven fuera del partido, dado que no han recibido una comunicación oficial al respecto, y consideran que es indiscutible que les corresponde a ellos designar un nuevo candidato.

En una rueda de prensa, el portavoz adjunto, Sergio Rodríguez, ha defendido también que el cese de Le Senne debería ser automático en aplicación del reglamento, y ha lamentado su decisión de «atrincherarse» solicitando informes jurídicos.

Rodríguez ha asegurado que tienen «la mano tendida» a la dirección nacional para reconducir la situación y que «garantizan» la gobernabilidad del Ejecutivo de Marga Prohens, «siempre y cuando el PP siga siendo fiel» a los puntos del acuerdo firmado en verano.

Mientras, Prohens insistía en que la gobernabilidad de Baleares no se va a ver afectada por esta situación de crisis interna de un partido, y desde la oposición han solicitado que la presidenta comparezca para dar explicaciones. El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, le ha reclamado que aclare «si tenía pactos ocultos» dentro de esta polémica.