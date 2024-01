La presidenta de Vox Baleares, Patricia de las Heras, ha afirmado que los cinco diputados rebeldes han actuado por ambiciones personales y para conseguir el control del partido y la presidencia del Parlament. También ha dicho que los cinco diputados díscolos ya no representan a Vox y ha exigido a la presidenta balear, Marga Prohens, que no pacte con los rebeldes. «Apoyarse en tránsfugas y traidores no es ético y tendrá consecuencias».

Patricia de las Heras ha comparecido ante la prensa acompañada por los principales representantes de la dirección de Vox en Baleares y entre ellos, el vicepresidente Fulgencio Coll, y el secretario general, Toni Gili. También ha estado arropada por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el ex diputado Antonio Salvá.

Patricia de las Heras ha exigido a Marga Prohens que rompa con los «cinco diputados traidores», que no se apoye en ellos para gobernar y que mantenga a Gabriel Le Senne como presidente del Parlament. De las Heras ha insistido en que «Prohens no puede apoyarse en diputados tránsfugas porque hacerlo sería muy poco ético».

La presidenta de Vox afirma que a Prohens firmó el pacto con Vox que debe seguir apoyándose en este partido y no en los rebeldes. Tras la inminente expulsión de Vox de los cinco diputados rebeldes, los dos únicos representantes de Vox en el Parlament son Patricia de las Heras y Gabriel Le Senne.

Patricia de las Heras ha acusado a los díscolos de hacer «chantaje» a Gabriel Le Senne. «Le ofrecieron seguir como diputado del grupo parlamentario y no expulsarle a cambio de que dejara la Presidència del Parlament».

«En estos momentos tan complicados, en estos momentos en los que cinco personas han puesto sus intereses y ambiciones por encima del partido y por encima de este gran proyecto llamado Vox, quiero dejar claro mi apoyo a la formación y mi apoyo a todos aquellos que sí están remando para que este proyecto siga en marcha. Lo reitero, no son momentos fáciles pero quienes amamos este proyecto somos más que quienes quieren destruirlo. A todas las personas que luchan por Vox quiero decirles que me van a tener a su lado» ha dicho De las Heras.

Según De las Heras «el movimiento suicida que han hecho cinco miembros del Parlamento balear muestra su propia desesperación, su afán por poner sus intereses personales por encima de los intereses del partido. Ese movimiento suicida es un sinsentido, un movimiento suicida que pretende acabar con todo lo bueno que estábamos consiguiendo en el Parlament balear en diversas materias como la lengua, la bajada de impuestos, el recorte de partidas superfluas y la eliminación de chiringuitos».

La presidenta de Vox en Baleares confía en que la situación se normalice cuanto antes. «A quienes les gusta montar teatrillos y numeritos es a aquellos que han secuestrado nuestro partido en el Parlamento de las Islas Baleares, nosotros no estamos en esos asuntos. Pido a todos los miembros de mi formación, a los afiliados y simpatizantes que confíen en Vox».

De las Heras ha proseguido así: «La gente ha votado un proyecto y unas siglas, un proyecto y unas siglas que, ahora, esas cinco personas no representan. Es una cuestión de dignidad y de integridad. Es una cuestión de respeto a los votantes. Esas cinco personas no representan ya los valores de Vox».