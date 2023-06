El ex fiscal Miguel Ángel Subirán ha negado haber proferido amenazas o presiones a testigos, y ha asegurado que «prácticamente todas las personas» que iban a declarar lo hacían con «miedo total y absoluto» de ir «en contra del señor Cursach». Así ha respondido el ex fiscal durante la sesión de este lunes del juicio contra los investigadores del caso Cursach, a las preguntas formuladas por su abogado Javier Barinaga, también defensa del juez Manuel Penalva.

En concreto, el letrado ha pedido al ex fiscal que explique qué recuerda sobre su intervención durante la declaración de un técnico del Ayuntamiento. Así, ha indicado que éste declaró como testigo y él estuvo presente en su declaración en comisaría y después en el Juzgado, «siempre en calidad de testigo».

Más en detalle, Subirán ha especificado que durante la declaración de un detenido por el caso ORA le avisaron de que este testigo no quería declarar y que solicitaba un abogado. Entonces, según ha contado el ex fiscal, fue a preguntarle qué sucedía y le advirtió que, al ser testigo, no se podía acoger al derecho a no declarar, informa Europa Press.

«Empecé a preguntarle y saqué dos chorradas. Lo que vi es que, por miedo, no quería declarar, estaba acojonado», ha afirmado Subirán.

También ha expresado que después supo, por declaraciones que se prestaron en el juzgado, que este testigo tenía algún tipo de relación con Roig. «A mi me negó cualquier relación con cualquiera de los empresarios que se presentaban al concurso; mintió».

En este punto, ha reiterado que lo único que hizo fue advertirle de que podía incurrir en un delito de obstrucción a la justicia y que no tenía derecho a un abogado, negando que le hubiera amenazado con que pasaría la noche en el calabozo o que cambiaría su condición de testigo a investigado. «Severas advertencias, sí; luego ya le di por imposible y me fui», ha relatado Subirán.

Barinaga, igualmente, ha preguntado por otro testigo presuntamente coaccionado, un hecho que Subirán ha desmentido haciendo mención a la declaración de un abogado en la que se dijo que el fiscal había sido «correcto».

«Percibí en este señor, como en todos, mucho miedo. En esta misma situación se encontraban prácticamente todas las personas que venían a declarar, miedo total y absoluto a declarar en contra del señor Cursach», ha recalcado Subirán.

Asimismo, también a preguntas de su defensa, el ex fiscal ha negado que retrasara tramitaciones de recursos para dañar a prisioneros.

Por último, Subirán ha indicado que la causa Cursach finalizó porque el Ministerio Fiscal retiró todas las acusaciones, y las acusaciones particulares eran extemporáneas y debían adherirse a las del fiscal, por lo que les dejaron «huérfanos de prueba».

«El problema de ese juicio es que se quedó sin acusación», ha finalizado Subirán, que ha declarado durante toda la sesión de este lunes, iniciada a las 09.00 horas.