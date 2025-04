¡Feliz Domingo de Resurrección!

Feliz segunda fiesta de Pascua. En Baleares somos de celebrar doblemente las dos fechas más señeras de la cristiandad. La segunda fiesta de Navidad, San Esteban, es tan celebrada como el día de Nadal. Todo tiene un porqué, pero el desconocimiento de nuestra tradición por incompetencia de los que deberían cuidarla ha hecho que nuestros jóvenes prefieran la bachata a los Pancaritats que hoy se celebran en casi todas las ermitas de las Islas.

Soy de Pollença y allí celebrábamos a la Virgen del Puig a lo grande. Un tío mío jesuita escribió “Damunt un altar de roques, que per domasos te pins, mates i murtes, hi tenen els pollensins la prenda que mes estimen, del mes gran al mes nin” y sigue claro, pero no le han hecho ni caso. Ay la tan traicionera cultura…en fin. Molts d’anys!

Cambiando de tercio, ayer celebré la Pascua de Resurrección en La Peñalba, la casa de la nobilísima Sonia de Valenzuela. Creada con esfuerzo y estilo aristocrático se ha convertido en el lugar al que siempre queremos volver. Los España de Valenzuela son magníficos anfitriones, dispuestos siempre a generar una atmósfera calmada pero divertida. Cuando la familia vivía en Pastoritx eran importantes las celebraciones de la casa. Todo se hacía en sus cocinas. No aparecía un catering jamás. Y qué mesas.

Sonia con esfuerzo ha creado un hogar a su medida, y le ha querido dar el nombre de su familia. Su padre fue conde de la Peñalba. Y así ha bautizado ese rincón de Mallorca ya indispensable en la buena sociedad. Sonia y su hermana Mercedes de Valenzuela aprendieron de su madre, la famosa condesita de Albercón. Una señora extraordinaria como lo son sus hijas y nietos. Resilientes y elegantes. Admirables.

Ayer fue un día feliz con Mauras, Españas, Mercer y Palou de toda la vida y Gual de Torrella. Y Deya etc. Y la siempre elegante y divertida Maite Arias. Sonia y Maite, son como hermanas. Y claro también estaba la gran Angels, otra que siempre sale adelante. Como decía San Juniper Serra, sempre endavant. Seguimos caminando, brindando por España y por el Rey. A quien no le guste esta tradición tan bonita que coma robiols y crespells. Lo dulce nos hace dulces.