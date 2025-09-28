Fatima Hajji clausura por todo lo alto el Danzû Festival en Son Fusteret ante miles de asistentes

Mallorca se rindió este sábado a los sonidos más potentes del techno y la electrónica. El recinto de Son Fusteret, en Palma, acogió la esperada closing party del Danzû Fstvl, un evento que marcó el final de una vibrante primera edición del festival, con una invitada de lujo: Fatima Hajji.

La reconocida DJ y productora española encabezó una noche que fue mucho más que una simple fiesta de clausura. Bajo el título «Fatima Hajji Invites», la artista reunió a un cartel de nombres de peso en la escena electrónica internacional, incluyendo a Felicie, Héctor Oaks, Klangkuenstler y Agostina Spinelli, que hicieron vibrar al público durante horas.

Desde primeras horas de la tarde, miles de personas se congregaron en el recinto para asistir a esta cita que, además de cerrar el festival, reafirmó a Mallorca como un punto de referencia en el circuito europeo de música electrónica. Con una producción de primer nivel, un sonido impecable y un despliegue visual a la altura de los grandes festivales internacionales, la noche del 27 de septiembre quedará grabada en la memoria de muchos como uno de los eventos musicales del año en la isla.

Fatima Hajji, conocida por su energía arrolladora en el escenario y su capacidad para conectar con el público a través de sets contundentes y cargados de carácter, se mostró emocionada por liderar esta última jornada. Su actuación fue un recorrido sonoro lleno de intensidad, ritmos industriales y una entrega total que el público ovacionó sin reservas.

El Danzû Fstvl ha demostrado en esta primera edición su ambición de consolidarse como una cita obligada en el calendario de festivales del Mediterráneo. Durante varios meses, el festival ha acogido a grandes nombres de la electrónica, destacando la presencia estelar del legendario Carl Cox, quien protagonizó uno de los momentos más comentados del verano en la isla.

La clausura de este sábado no solo puso el broche de oro a la temporada, sino que dejó claro que el festival ha llegado para quedarse. Con un público cada vez más diverso y exigente, Danzû ha logrado conjugar lo mejor del techno y la cultura electrónica en un entorno privilegiado.