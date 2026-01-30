Exhibición de Evenepoel en la serra de Tramuntana. El bicampeón del mundo dio una verdadera lección de ciclismo en la tercera prueba de la Challenge Mallorca imponiendo un ataque demoledor desde larga distancia al grupo de escapados y entrando en la meta, en el monasteri de Lluc, en solitario y sacándole una gran ventaja al resto. Es la segunda victoria del campeón olímpico en las dos pruebas de la Challenge en las que ha participado, tras el espectacular crono de ayer en la contrarreloj de Ses Salines.

En una prueba de un trazado de 154,3 kilómetros, Enevepoel lanzó su ataque definitivo a 55 kilómetros de la meta, en la subida al Coll de Sóller. Sólo pudieron seguir su rueda Pablo Castrillo y Adrià Pericàs, pero en la bajada les arrasó sacando una distancia sideral que le permitió rodar en solitario hasta la meta en Lluc, donde le arrancó un minuto y medio de ventaja al portugués Antonio Morgado y al italiano Christian Scaroni, segundo y tercer clasificados.

El mallorquín Enric Mas, la bandera más visible del Movistar, no tuvo un buen día y finalizó la prueba a 2.33 minutos de distancia de Evenepoel, en la posición 37 de la clasificación. Hay que recordar que en la Challenge no hay general por etapas, sino que cada prueba de las cinco que se disputan arroja un ganador individual. «Me falta ritmo aún, pero he disfrutado de la etapa. De lo que se trata de es ir progresando», dijo Enric al final de la prueba.

Mañana sábado se disputará la penúltima prueba, el Trofeo Andratx-Mirador d’Es Colomer, sobre una distancia de 147 kilómetros y final en montaña. Se avecina una verdadera jornada de ciclismo de altísimo nivel.