La estrella de Oasis Noel Gallagher vende su casa de Ibiza al no soportar como vecino a James Blunt

Curiosa historia la que han dejado en Ibiza la estrella de Oasis Noel Gallagher y el cantante James Blunt. Ambas estrellas de la música han sido vecinos durante muchos años en la isla pitiusa, sin embargo, Gallagher ha decidido vender su casa porque no soportaba tener como vecino a Blunt.

Esto es lo que ha revelado el autor de la canción You’re Beautiful en el podcast How to Fail with Elizabeth Day, donde ha contado lo siguiente: «Noel Gallagher me dijo que se iba de Ibiza y que había puesto en venta su casa porque no soportaba que yo escribiera mis canciones de mierda al final de la calle».

Gallagher ha admitido que James fue la razón por la que vendió su vivienda de Ibiza. Lo hizo en una entrevista con la revista Time Out Dubai, en la que aseguraba que «simplemente no lo quería de vecino». Blunt se ha tomado el asunto con un toque de humor y ha bromeado al respecto: «Los precios de las casas en la zona han subido tras su marcha».

Por otra parte, a Blunt le ha sorprendido la decisión del miembro de la mítica banda Oasis. En unas declaraciones a The Standard, el británico explica que Gallagher siempre ha sido muy amable con él. «Siempre que lo he visto ha sido muy simpático, aunque igual al ponerle un periodista un micrófono delante ha tratado de presumir de algo», afirma.

Además, ha detallado que cuando ambos artistas se conocieron, no tuvieron ningún problema, pero admite que estas cosas pueden pasar en la industria de la música y el entretenimiento.

James Blunt adquirió una casa en Ibiza en el año 2006 por dos millones de euros, ubicada concretamente en la localidad de Santa Gertrudis, en el municipio de Santa Eulalia. Desde entonces, ha estado viviendo entre la isla pitiusa y el Reino Unido.

La gira de Oasis

Cabe recordar que los hermanos Gallagher, Noel y Liam, anunciaron recientemente que van a realizar una gira tras 15 años de disputas entre los dos. Una vuelta que no implica una reconciliación familiar, pero que permitirá a los fans más acérrimos de la banda poder disfrutar, al menos de una última vez, de las canciones del mítico grupo.

Por el momento ya hay confirmados varios conciertos en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, México y Australia, aunque se ha conocido que la banda tiene previsto anunciar más fechas en todo el mundo. Se espera que incluyan espectáculos en Corea del Sur, Japón, Brasil, Chile y Argentina.

Dentro del Reino Unido los hermanos Gallagher actuarán en: