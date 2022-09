James Blunt: su respuesta al ser visto haciendo cola para despedir a la Reina Isabel II

James Blunt, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los artistas británicos más queridos y reconocidos en todo el mundo. Recientemente no ha sido noticia por algo estrictamente musical, ni muchísimo menos. Y es que el artista no ha dudado en hacer cola para poder despedirse de la Reina Isabel II.

Debemos tener en cuenta que no es el único rostro conocido que ha querido hacerlo. Un claro ejemplo lo encontramos en David Beckham. El ex futbolista, al igual que el resto de británicos que así lo desearon, estuvo hasta 13 horas haciendo cola para poder estar frente al féretro de la Reina y poder mostrarle sus respetos.

Pero si hay algo que caracteriza a James Blunt es su sentido del humor, hasta en situaciones tan tristes y complicadas como es el fallecimiento de la Reina. De ahí que, a través de su perfil de Twitter, quisiera hacerse eco de la noticia compartiendo el siguiente mensaje: “Me ofrecí a cantar y ahora me están llevando al frente”.

Offered to sing, and am now being ushered to the front. 🤷‍♂️ https://t.co/9YlC7TW9fD

— James Blunt (@JamesBlunt) September 18, 2022