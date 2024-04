Esta es la foto de la amenaza de muerte a Prohens: cuatro encapuchados armados de Terra Lliure

Esta es la foto de la amenaza de muerte a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens: cuatro encapuchados armados y con una estelada de fondo en una instantánea del grupo terrorista independentista Terra Lliure, por la que fue detenido en septiembre, un joven español.

La líder del Govern ha revelado en el pleno de este martes en el Parlament que había recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales y fuentes conocedoras del caso han confirmado el arresto.

Las mismas fuentes han explicado que Prohens llevó este asunto de manera personal después de que la propia mandataria haya señalado en su intervención en la Cámara que «nadie lo sabía» y que acudió a la Policía a presentar la denuncia.

Prohens ha hecho esta revelación en su respuesta en el debate de las preguntas de control al portavoz del PSOE, Iago Negueruela. «A mi nunca me encontrarán victimizada. Mientras ustedes me señalan, su entorno me ataca y ejecuta», ha afirmado la presidenta.

Fue a finales de agosto cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de las amenazas a través del equipo de escoltas de la presidenta, por lo que la Jefatura actuó de oficio y dio traslado del caso a la Fiscalía.

Poco después se consiguió identificar a la persona autora de un mensaje en la red social X en el que aparecían cuatro personas encapuchadas, frente a una bandera estelada y dos de ellos portando armas de fuego.

El mensaje decía que «esta», en relación a la imagen de las personas armadas, era la manera de responder al ataque de Prohens a los derechos lingüísticos al que hacía referencia otro mensaje.

El 6 de septiembre de 2023 se le imputó el hecho y se le detuvo para tomarle declaración. El asunto, han añadido las mismas fuentes, está en manos del Juzgado de Instrucción 7 de Palma.

La presidenta hizo estas declaraciones después de que Negueruela defendiera los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su decisión de seguir al frente del Ejecutivo.

«Lo que estaba en juego en la decisión de Sánchez era mucho más que una persona, era la democracia, una forma de entender la política y de no atacar al adversario ni denigrarlo». Para la presidenta, sin embargo, «lo que lo que han hecho los socialistas es puro teatro».

Tras volver a reprochar a Sánchez sus «cinco días de moscosos», Prohens ha explicado que durante este tiempo el Govern balear ha seguido trabajando y ha destacado algunas de las decisiones adoptadas en la última semana.

«Después de estos cinco días de reflexión, ustedes (en referencia al PSOE) han empezado a señalar y atacar a medios de comunicación y, a través del CIS, a atacar y cuestionar la labor de jueces y fiscales e incluso al Senado».

Para Negueruela, sin embargo, «se trata de un tema muy serio»», y por ello, el presidente del Gobierno «tenía legitimidad para lo que hizo», afeando a su vez a Prohens, por «vincular» amenazas de muerte que recibió la líder del Ejecutivo por redes sociales con la formación socialista.

En declaraciones este martes a los medios, el portavoz socialista en la Cámara balear ha reclamado a la presidenta que «rectifique», en referencia a las declaraciones que ha efectuado durante el pleno en las que Prohens ha asegurado que recibió amenazas de muerte y ha dicho a Negueruela que su entorno la «ataca y ejecuta».

«Si dice quién ha participado en lo que ha insinuado que lo demuestre, pero que no vincule», ha insistido el socialista.

Igualmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha condenado cualquier ataque que sufra la presidenta del Govern pero ha reiterado que «la vinculación es inadmisible».