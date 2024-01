El español vuelve a compartir espacio con el catalán en unos Ciudad de Palma sin vetos ni premios desiertos

El español vuelve a compartir espacio con el catalán en unos Ciutat de Palma sin vetos, ni premios desiertos, que esta tarde se han entregado en el Teatro Principal donde ha tenido lugar desde las 19 horas, la gala de entrega de los máximos galardones artísticos y literarios de la capital balear en su edición de 2023.

Después de ocho años donde todos los escritores de Baleares y resto de España que escriben en español fueron excluidos y marginados por decisión del ex alcalde socialista, José Hila, y sus socios separatistas de Més y Podemos que convirtieron estos premios en unos galardones de lengua catalana, con la llegada a la Alcaldía del PP con el alcalde Jaime Martínez, al frente, ha vuelto la normalidad constitucional y estatutaria, a estos galardones con la convivencia entre ambas lenguas.

Como ha afirmado el poeta Jesús Aguilar Marina tras recoger el premio Rubén Darío de poesía en español, «frente a la exclusión debemos oponer la belleza, la libertad, la justicia y la poesía».

Además con un elemento añadido en la edición de este año: no ha quedado desierto ningún premio, cosa que hacía años que no pasaba en categorías como la de gastronomía, o el año pasado sin ir más lejos con el premio de novela en catalán, que no fue entregado, por la falta de calidad de las obras presentadas.

En cuanto a los galardonados, la escritora y música mallorquina, Maria Escalas Bernat (Barcelona) se ha llevado el premio Llorenç Villalonga de novela en catalán por la obra A la seva ombra dotado con 26.000 euros.

El Camilo José Cela de novela en castellano, ha sido para el escritor y periodista argentino Rodolfo Piovera por Un azul de frío con la misma dotación que el anterior, mientras el de poesía en catalán le ha correspondido a Marina De Cabo Pons (Algaida) por la obra Deixar de fer peu, y en español, para el aludido poeta, crítico y articulista, Jesús Aguilar Marina (Madrid) por Danzas de sombras, con una dotación en ambos casos de 12.000 euros.

El premio Antoni Gelabert de artes visuales, dotado con 12.000 euros ha sido para Lara Fluxà (Palma) por la obra ARVA; el Ciutat de Palma de cómic, dotado con 10.000 euros para Joan Escandell Torres y Joan Miquel Morey Palou (Palma) por Dibuixant tebeos entre Eivissa i Barcelona (1937-2024); el Bonet de Sant Pere de música, dotado con 6.000 euros ha sido para el ibicenco Miquel Serra (Palma) por la creación Les Hayas Arce; el Margaluz de artes escénicas, dotado con 6.000 euros para Héctor Daniel Seoane Torres (Palma) por la obra Bad Moon, mientras el Maria Forteza de audiovisuales en modalidad documental, dotado con 6.000 euros se lo embolsado Daniel Cuesta Centelles (Palma) por el trabajo Jo, Punk, mientras la modalidad de cortometraje, dotada con 4.000 euros ha sido para Miguel Ángel Duran Mas (Marratxí) por el trabajo BEN.

Por último el Montserrat Casas de investigación, dotado con 6.000 euros le ha correspondido a Gabriel Alomar Garau y Lluis Gené Gil (Palma) por el estudio Amanecer: gènesi i originalitat d’una urbanització dels 30; el de periodismo dotado con 3.000 euros ha sido de nuevo para el periodista de IB3 radio, Joan Cabot (Palma) por el trabajo ¡Campeón! Un thriller pop y el Caty Juan de Corral de gastronomía, dotado con la misma cantidad ha correspondido a Llorenç Payeras Capellà (Inca).

Finalmente el de arquitectura, dotado con un total de 23.250 euros diversificados en tres cuantías de 10.500 (redacción de proyecto), 10.500 (dirección de obra) y 2.250 euros (dirección de la ejecución de la obra) ha sido para OHLAB Architecture Lab por el proyecto Paseo Mallorca, 15.

La gala de entrega ha estado presidida por el alcalde, Jaime Martínez y ha contado con la asistencia de una amplia representación institucional, del ámbito de la cultura, la música, las artes plásticas y escénicas, y del tejido asociativo, sectorial, sindical y empresarial.

El momento central del acto ha coincidido con la entrega de los galardones correspondientes a cada una de las diversas modalidades del certamen, a partir de los dictámenes emitidos por los correspondientes jurados calificadores.

La gala ha sido presentada por Marta Jaume y Pere Sánchez, con la participación, en el escenario, de más de 70 personas, sumando músicos, bailarines, actores, acróbatas y otras modalidades artísticas. En conjunto, han tomado parte seis compañías de danza, una coral y una banda de música.

El evento se ha iniciado con una coreografía del entrenamiento de un foner, figura representativa de la historia y la cultura de Mallorca. Seguidamente, ha tomado la palabra el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet quien a lo largo de su intervención, ha realizado un exhaustivo recorrido a través de las distintas sociedades y civilizaciones que, en sucesivos momentos, han convivido en la Isla y que, según ha afirmado, han configurado el carácter y la personalidad de nuestro pueblo, además de dejarnos el legado de un patrimonio arquitectónico y urbanístico único y singular.

A continuación, ha comenzado el primer turno de la entrega de los galardones (poesía en catalán, poesía en castellano y artes visuales), antes de dar paso a la interpretación de la canción Espurnes y coralls de mar, de Mar Grimalt, a partir de la coreografía de Carles Miró.

Los siguientes premios entregados han sido los correspondientes a la categoría de audiovisuales, en sus dos modalidades (documental y cortometraje), y el de investigación, y, acto seguido, ha tenido lugar una actuación de danza vertical a cargo de Augusto Redondo (voz), Aina Palou (danzante) y Jaume Carreras (autor de la música original).

Tras las entregas de los premios de cómic, artes escénicas y música, la formación Simfovents Mallorca ha interpretado la suite sinfónica III con el acompañamiento de bailarinas clásicas y la coreografía de Laura Macías.

Las siguientes entregas han sido las de los premios de gastronomía y periodismo, que han precedido a la actuación del Cor de Dones de la UIB y la bailarina Mar Aguiló, con el tema La dama de Mallorca;.

El alcalde de Palma, ha pronunciado el discurso institucional, durante el cual ha transmitido la felicitación de la Corporación a los ganadores y ha destacado la relevancia y el prestigio del certamen subrayando las elevadas cifras de participación en la presente convocatoria, que ha ligado con la formidable respuesta obtenida por parte de los creadores por lo que ha considerado que los Ciudad de Palma «están más vivos que nunca» y en su opinión «el techo de su proyección social y cultural está muy lejos de agotarse».

Durante su intervención, Martínez ha explicado los principales puntos del modelo que trata de impulsar el gobierno municipal en cuanto a la gestión cultural, y ha defendido “la cultura en letras mayúsculas, que sea, a su vez, la cultura de todos y para todos, y la cultura del presente y también del futuro”.

Siguiendo en esta línea, el primer regidor ha expresado su deseo de que Palma vaya dando pasos decididos y firmes hacia la consecución del estatus de capital mediterránea de la cultura. De la hoja de ruta expuesta por Martínez, cabe mencionar, tal y como ha señalado en su discurso, «la creación de nuevos equipamientos e infraestructuras que acojan exposiciones y otros eventos relacionados con la cultura, en sus diversas manifestaciones» , una prioridad a la que ha sumado la optimización de las instalaciones ya existentes con la expectativa de hacerlas cada vez más accesibles.

Finalmente, además de agradecer al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y al Patronato de la Fundació Teatre Principal la cesión de este espacio cultural para la celebración del acto de entrega, el alcalde ha remarcado el «honor indescriptible» que supone para el Ayuntamiento y sus regidores «tener la oportunidad de trabajar intensamente en la reivindicación del hecho cultural a través de muchas iniciativas, entre las que los Ciudad de Palma ocupan un lugar de privilegio».

En el tramo final de la gala, el público ha disfrutado de la puesta en escena de la pieza titulada Les veus del passat, que ha contado con las actuaciones de representantes de diferentes culturas: Xim Colom (foners), Anabel Ramon (árabes), Augusto Redondo (judíos) y Paula Rigo (cristianos). La interpretación de La Balanguera, de la mano del Cor de Dones, ha cerrado el acto.