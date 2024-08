La entrega de trofeos pone el broche de oro a la Copa del Rey Repsol

La ceremonia de entrega de trofeos ha marcado esta tarde el punto final a la XX Copa del Rey Repsol de Barcos de Época. La directora insular de Promoción Turística del Consell Insular de Menorca, Begoña Mercadal; la regidora de promoción económica y turismo del Ayuntamiento de Mahón, Susana Salom, el presidente del Club Marítimo Mahón, Basilio Ferrer, el presidente de la Real Federación Española de Vela, Joaquín González-Devesa, el comandante Naval de Mahón, Federico Pérez, el representante de la Autoridad Portuaria de Baleares, Vicente Fullana; y gerente comercial la división de Marina y Pesca de Movilidad Iberia Repsol en Baleares, Miguel Sierra, han participado en la entrega de premios.

The Lady Anne (Big Boats), Chinook (Época Cangreja), Comet (Época Bermudiana), Argos (Clásicos) y Happy Forever (Espíritu de Tradición) son los ganadores son los ganadores de la vigésima edición de la prueba, organizada por el Club Marítimo de Mahón.

«Hemos disfrutado de tres excelentes días de regatas y, en conjunto, de un evento deportivo, social y cultural de gran calidad. Esto ha sido posible gracias a la presencia en nuestro puerto de una flota legendaria y a la confianza que los armadores depositáis en la capacidad organizativa de nuestro club. La oportunidad que nos ofrecéis cada año de convertir nuestro puerto en un museo flotante es un auténtico privilegio, tanto para el Club Marítimo, como para la ciudad de Mahón. Nos sentimos profundamente honrados de poder acogeros y ofreceros nuestra hospitalidad”, ha dicho el presidente del Club Marítimo.

“Todos los barcos habéis competido con un espíritu de deportividad ejemplar, pero solo unos pocos han logrado subir al podio. Felicitamos sinceramente a los ganadores y esperamos que consideréis un honor que vuestros nombres se inscriban en el palmarés de esta regata, de la misma manera que nosotros nos sentimos honrados de que vuestros barcos formen parte de la regata”, ha añadido.

El Club Marítimo de Mahón ha rendido homenaje a los barcos centenarios de la Copa del Rey Repsol que han estado presentes en esta edición y que aún no habían recibido este reconocimiento, que inició en año pasado. Los barcos homenajeados son: Tuiga del Yacht Club de Monaco (1909); The Lady Anne de Jaime Botín (1912); Mariette of 1915 de Tropical Shores (1915); Rowdy de Howard Dyer (1916).

Desde este mismo momento comienza la organización de la próxima edición de la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época. La prueba alcanzará las dos décadas de vida y se celebrará en 2025 entre los días 26 y 30 de agosto.