La emotiva despedida de Toni Amor: «Gracias por todo lo vivido»

«Gracias por todo lo vivido». Así resume el segundo entrenador del Mallorca, Toni Amor, su segunda etapa en el club, que llegó ayer a su final con el partido ante el Getafe porque su contrato, que estaba vinculado al de Javier Aguirre, no va a ser renovado. «Gracias por hacerme sentir uno más de todos vosotros. Como mallorquín y mallorquinista ha sido un honor y un privilegio».

El texto íntegro de la carta, difundida por Toni Amor a través de las redes sociales, es el siguiente:

«Queridos mallorquinistas, hoy me dirijo a vosotros con un nudo en la garganta y el corazón rebosante de sentimientos encontrados.

Como mallorquín y mallorquinista ha sido un honor y un privilegio representar a nuestro amador Real Mallorca como segundo entrenador. Durante mi tiempo aquí he vivido cada partido, cada entrenamiento y cada momento con la intensidad y el compromiso que sólo un mallorquinista puede saber.

Es el momento de despedirme con el agradecimiento más profundo a cada uno de vosotros por el apoyo incondicional y por hacerme sentir uno más de todos vosotros.

Gracias por todo lo vivido, por cada experiencia compartida y por cada muestra de cariño recibido. Y como dice nuestro himno: com el Mallorca no hi ningú.

Gràcies per tot i visca el Mallorca sempre! Toni Amor.

Toni Amor ya estuvo en los filiales mallorquinistas en una anterior etapa, pero abandonó el club por divergencias con Llorenç Serra Ferrer para iniciar una carrera que le llevó a Arabia y luego a convertirse en segundo entrenador de Javier Aguirre, a quien ha acompañado no sólo en Arabia, sino también en México y en España, tanto en el Leganés como ahora en el Mallorca.

El futuro del técnico mallorquín va a depender en gran medida del de Aguirre, que como adelantó OKBALEARES tiene una oferta de la Federación Mexicana de Fútbol para convertirse en mánager general, aunque él parece seguir queriendo estar en los banquillos. No hay que descartar, por otro lado, que Amor quiera iniciar una nueva carrera en solitario, ya sin depender del mexicano.