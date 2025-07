Grigory Sokolov, de la inmersión mística a la explosión emocional

La accidentada visita a Mallorca del pianista de San Petersburgo Grigory Sokolov debía haberse producido el pasado 21 de marzo, pero un incidente obligó a cancelar el recital previsto en el Auditórium de Palma. No formaba parte de su gira española de 2025, iniciada el 12 de febrero y finalizada el 26 del mismo mes. En realidad el contacto inicial era para ver si era posible contemplar su participación en el Festival de Pollença, pero a sus 75 años a Sokolov ya no le seducen los recitales al aire libre. Imagino que este era el motivo de la presencia de no pocos pollencins entre el público.

Se había comprometido a cumplir su compromiso de tocar en Palma y, en efecto, el 30 de junio fue la fecha acordada. Recordemos que Sokolov es un enamorado de España donde suele actuar con frecuencia. El hecho es que el programa de mano elegido era exactamente el mismo de la gira de febrero: interpretar diversas obras en dos monográficos, la primera parte dedicada a William Byrd y la segunda a Johannes Brahms, y en ambos casos se trataba de un ejercicio de introspección en trabajos de alta significación.

Abriendo velada, por tanto, un acercamiento al legado de Byrd, considerado una figura central del Renacimiento inglés por su contribución a diversos géneros musicales y en especial por su influencia en la música para teclado.

Una de sus principales aportaciones fueron las obras para virginal, que es instrumento similar al clavecín, escritas entre finales del siglo XVI e inicios del XVII. Se trata de piezas a menudo virtuosas y de características propias de la música renacentista y barroca temprana. El exquisito conocimiento del piano que exhibe Grigory Sokolov le devolvió la voz al virginal, cuatro siglos después. En efecto. Porque los diálogos entre el piano del siglo XX y su antepasado tan cercano al clavecín fueron extraordinarios, en un místico recogimiento del intérprete, que hacía perfectamente compatible el dejarse llevar por una lejana sonoridad o por el contrario deleitarse con el piano sin más. En ambos casos, era una invitación a elevarnos hasta otra dimensión.

Probablemente, esta primera parte era la más sentida por Sokolov, teniendo en cuenta de qué iban los seis bises de regalo: Rameau y Bach abriéndolos y cerrándolos, y entre medias, Chopin, que cabe entenderlo como el puerto de abrigo de Brahms, de quien se escucharon cuatro baladas y las rapsodias 1 y 2. Todas ellas obras que personalizan una exploración profunda en las obras para piano, especialmente en el contexto del romanticismo tardío. Y teniendo en cuenta, además, que las rapsodias permitían una mayor libertad expresiva y emocional, pues ya tenemos todas las claves, para entender ese delicado y delicioso tránsito desde la introspección mística a una magistral tensión donde convivían el color armónico y la intensidad emocional.

Como suele ocurrir en un recital de Sokolov, el perfecto dominio del piano (a los 16 años había ganado el Primer Premio del Concurso Internacional Tchaikovsky) le permite invitarnos a un viaje majestuoso por la sonoridad de los instrumentos de teclado. De hecho, en breve ofrecerá recitales por Alemania, Argentina e Italia, en esta ocasión mostrando su genialidad y su majestuoso temperamento a través del pianoforte y el clavecín.

Por último, añadir como curiosidad que Grigory Sokolov sólo se desplaza a lugares lejanos a su entorno acompañado de su piano y afinador personal. No son caprichos, son simple y llanamente una declaración de intenciones. Como igualmente lo es salir al escenario vestido a la usanza del XIX, pese a que entre el público predominen las chanclas, camisetas y bermudas. ¡Jo!