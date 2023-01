El jugador de Costa de Marfil Lago Júnior, que el pasado miércoles rescindió contrato con el Mallorca para fichar por el Málaga, ha publicado una sentida carta de despedida en su cuenta de Instagram. El club ha anunciado que le hará un homenaje similar al de Reina y Salva Sevilla en cuanto sea posible.

«En 2016 llegué a Mallorca y al RCD Mallorca con toda mi ilusión puesta en hacer grandes cosas en este club y por lo tanto en mi carrera. Pero nos encontramos con el descenso, lo que al menos yo, nunca hubiese querido. Sentí que quedarme para llevar al club donde se merecía era mi obligación y así lo hice, me quedé y con un equipo totalmente nuevo lo hicimos. Tuve la suerte de tener entrenadores, compañeros tanto en el equipo como en el club, que empujaban.. y tanto que empujaban. Lo logramos y dos años después acabaríamos en primera división, el sueño que todo niño tiene cuando es pequeño», afirma Lago en su escrito.

El jugador añade que «cumplí mi sueño aquí, debutar en primera división en un club histórico, poder celebrar el gol que nos dio la victoria contra el Madrid en Son Moix es una de las cosas más emocionantes que he vivido en toda mi carrera como futbolista, que me convocara la selección de mi país y también cumplí aquí sueños en temas personales , como el nacimiento de mi hija o casarme».

Lago recuerda también «A TODOS los entrenadores que he tenido, de todos he aprendido algo nuevo y me han aportado cosas positivas del primero al último en todos estos años. A todos y cada uno de los compañeros que he tenido desde 2016 cuando llegué hasta hoy, día 11 de enero de 2023 que me voy, me llevo muchos amigos para toda la vida. También tengo que mencionar a TODOS los trabajadores del club que nos han ayudado en todo lo que he necesitado tanto a mi como a mi familia, en especial a Anabel que es parte de mi familia, es la madre y la abuela que no teníamos en Mallorca a diario».

Para finalizar, el ya nuevo jugador del Málaga, que llegó al Mallorca en enero de 2016, apunta que «por último y lo más importante quiero agradecer a todos y cada una de las personas que formaron la afición del RCD Mallorca que SIEMPRE me ha tratado con respeto, cariño y con mucho cuidado. Estaré eternamente agradecido por cada palabra de aliento, por cada mensaje de ánimo cuando más lo he necesitado y por celebrar conmigo cada una de mis victorias y mis goles».

Siempre en mi corazón ♥️ 🖤 Lago Junior.