Eliminan las pintadas propalestinas del toro de Osborne de Mallorca y colocan una bandera de España

Dos días después de que el toro de Osborne de Mallorca fuera vandalizado con los colores de la bandera de Palestina, este símbolo de la cultura española ha vuelto este jueves a su estado original, después de que personas anónimas hayan eliminado las pintadas.

El famoso toro que se exhibe en un solar próximo a la carretera de Algaida, vuelve a lucir de color negro, aunque esta vez con una pequeña bandera de España en uno de sus cuernos.

El acto vandálico del pasado martes fue tildado por el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Algaida, Miguel Martínez, de «atentado contra nuestra cultura, nuestra historia y nuestros símbolos».

Hoy, el portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, se ha congratulado por este hecho y lo ha celebrado a través de su cuenta oficial de X. «El toro vuelve a ser español. Se acabó la propaganda propalestina sobre nuestros símbolos. Enhorabuena a los españoles de bien que han devuelto la dignidad a esta imagen», ha escrito en esta red social.

Poco después, desde Vox Algaida también han agradecido la eliminación de los colores de la bandera palestina. «También nos sumamos a las muestras de agradecimiento en dejar el TORO como debe ser sin ningún mensaje de favor a terroristas. Gracias», han publicado en X.

Por su parte, Fulgencio Coll, líder del partido de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Palma, ha alabado las labores de limpieza del emblemático toro de Osborne: «Muchas gracias a los que lo habéis adecentado y lo más importante, borrar la propaganda de los comunistas que prefieren a Hamas que la democracia».

🇪🇸 El toro vuelve a ser español.

Se acabó la propaganda pro-palestina sobre nuestros símbolos. Enhorabuena a los españoles de bien que han devuelto la dignidad a esta imagen.#España #OrgulloNacional #vox #voxbaleares pic.twitter.com/TPOqo9mpKP — Antonio Gili Millán (@tonigilimillan) September 4, 2025

Hay que recordar que la silueta del toro de Osborne de Mallorca es un elemento que está protegido desde 1994, cuando el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de Ley que en la práctica significa el reconocimiento de esta silueta taurina como Patrimonio Cultural y Artístico de los Pueblos de España.

En esta proposición sobre el toro de Osborne se recomendaba a las administraciones públicas que garanticen su permanencia en las carreteras españolas en el marco de la Legislación de Conservación del Patrimonio Cultural y Artístico de los pueblos de España.