La Asociación de Industrias Fabricantes de Materiales de Construcción (Construïm) ha advertido de que el desarrollo económico de 2022 se verá perjudicado. La incertidumbre global y los costes energéticos y de las materias primas están provocando que los empresarios no se atrevan a meterse en según que proyectos. Además, ha esto hay que sumarle el aumento de la morosidad por los prestamos solicitados durante la pandemia para «salir adelante».

Construïm ha asegurado que las previsiones de cara a este año no son nada halagüeñas y que las consecuencias de la crisis sanitaria son una incógnita. El presidente de la asociación, Antoni Garí, ha afirmado que lo que mejor resume lo que esperan para 2022 es «incertidumbre». «Hay ganas de hacer cosas y poner planes en marcha. Pero a la vez hay cierto temor empresarial a meterse en según qué proyectos por ese recelo macroeconómico que se respira». Y es que además de no saber qué sucederá con la pandemia, hay aspectos que en 2021 han afectado a los empresarios y que se teme que se repitan este año.

«Tenemos sobre nosotros una tormenta perfecta. Si nada cambia los costes energéticos y de las materias primas perjudicarán al desarrollo económico de Baleares este 2022». En este sentido, la subida de precios de ciertos productos de fabricación o la falta de estos han provocado que la actividad se pare en muchos casos. «En el caso del gas, ha provocado que las industrias de la cerámica tuvieran que parar su fabricación y se vieran obligadas a comerciar con el stock que tenían». Además, hay otro aspecto, en clave autonómica, que se suma a todo lo anterior. Y es que «hoy por hoy no está claro que se lleven a cabo reformas en el sector hotelero», lo que será perjudicial para las Islas.

Otro punto importante de la situación de las empresas en Baleares es la morosidad. «Muchas están bastante tocadas. Se están alargando los pagos, cosa que es muy preocupante para las pequeñas y medianas empresas. A pesar de las denuncias y advertencias que hemos hecho a nivel Balear y estatal, no parece que se trate de hacer nada. Al igual que con la ley de minimis». Garí ha afirmado que los fabricantes se sienten en inferioridad de condiciones respecto a los de la península. «Si bien es cierto que nos ayudan en el transporte, sobre todo marítimo, Europa nos limita estas ayudas».

Si bien las previsiones no son tan positivas como podrían, no todo es negativo. El presidente de Construïm ha dicho que el balance de 2021 deja cifras esperanzadoras. «En estos dos últimos años se ha incrementado la producción un 15% con respecto a 2019 y un 40% en comparación con el 2020. Aunque este no es un año para tener en cuenta, por la parálisis que provocó la pandemia». Así, Garí ha incidido en que estos datos vienen acompañados «de unas tendencias de mercado donde los productos sostenibles, km 0 o con un tanto por ciento de material reciclado van en aumento».

Innovación, clave para el futuro

Construïm ha insistido en la que es una de sus principales banderas, la falta de inversión en innovación en Baleares. «La situación del sector industrial es dramática, ya que por falta de personal se están perdiendo líneas de ayudas para proyectos de innovación. El problema es que el Govern sólo tiene a una persona al frente de la Dirección General de Innovación. Nos sentimos impotentes, pues da la sensación de que no interesa y que falta sensibilidad». En este sentido, la sectorial propone que se unifiquen distintos departamentos de innovación que están en manos de diferentes instituciones, «para terminar creando una única agencia balear».

En este sentido, Garí ha señalado que el trabajo hecho durante 2021 para crear un clúster de la construcción es gran punto de partida. «Ahora bien, si nace debe nacer para funcionar bien, con y para empresas. Ha de servir para impulsar el desarrollo económico de Baleares. No es para pensar en subvenciones ni en que se debe rellenar con instituciones públicas o colegios profesionales». En principio, dicho clúster tendrá por objetivo crear proyectos de innovación. Además, todavía está pendiente si se incorpora o no el sector del hábitat.