Educación expedienta a la empresa que prohibía el español en el comedor de un colegio de Palma

El Govern que preside la popular Marga Prohens ha abierto un expediente a la empresa Lúdic Educació, que gestiona el comedor del colegio público Pintor Joan Miró, situado en el barrio Nou Llevant de Palma, al descubrir que estaba subcontratando el servicio de monitores.

Un servicio que desde la semana pasada está en el punto de mira tras destapar OKDIARIO que prohíbe a sus monitores usar el español con los alumnos y sus familias. De hecho, estos trabajadores tienen que firmar un decálogo con seis puntos que les impide usar el castellano con los estudiantes. Los monitores «sólo pueden utilizar el español si el alumno no comprende de ninguna manera su mensaje en catalán y debe hacerlo apartándose de los demás», apunta el decálogo.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha dado a conocer la apertura de este expediente durante el Pleno del Parlament, después de que el diputado de Vox Sergio Rodríguez le preguntara acerca del supuesto caso de discriminación lingüística ocurrido en el centro y publicado en este periódico.

Vera ha explicado que tras leer lo denunciado en OKDIARIO desde su departamento se iniciaron las investigaciones pertinentes. «Para nuestra sorpresa, descubrimos que la empresa tenía subcontratada a una segunda empresa, que era la que llevaba a cabo el servicio de monitores. La subcontratación no estaba prevista, por lo que la empresa adjudicataria cometió una irregularidad. Por ello se ha ha abierto el correspondiente expediente para depurar responsabilidades», ha manifestado.

Sergio Rodríguez ha celebrado este hecho pero ha reprochado al conseller que no haya respondido a su pregunta sobre la supuesta prohibición del uso del castellano por parte de los monitores de comedor con los alumnos.

«Porque aquí solo caben tres posibilidades. Que no tiene criterio, que sería grave, que no comparte el nuestro, que sería muy grave, o que comparte el de esta gente -señalando a la bancada de la izquierda-, que sería gravísimo», ha asegurado el diputado de Vox y recoge Europa Press.

«¿Qué mayor segregación hay que se ponga por escrito que a un niño no se le puede hablar en una de las dos lenguas de la comunidad? No nos podemos amparar en la autonomía de centro, no puede estar por encima de la constitución y de los derechos humanos», ha apostillado.

El conseller Vera ha esgrimido que en el pliego de prescripciones técnicas de la adjudicación no hay mención alguna a la lengua más allá de la obligación de que los monitores tengan un nivel A2 de catalán y que los documentos estén en las dos lenguas oficiales.

«El hecho de que la empresa cometa una infracción y tenga una subcontrata nos hace imposible detectar esta situación anómala», ha justificado, aunque ha asegurado que en el centro nunca se había detectado ningún «problema de convivencia lingüística».

Hay que recordar que el decálogo que tienen que firmar los monitores de comedor de este colegio indica que los empleados deben usar siempre el catalán «por ser el adecuado comportamiento lingüístico institucional», dando a entender de esta forma que siguen instrucciones de las autoridades educativas de Baleares. El decálogo se refiere al catalán como «la lengua propia de nuestra tierra».

En el decálogo se insiste en que «sólo se usará el español con el alumnado o con sus familias cuando estos no comprendan su mensaje en catalán de ninguna de las maneras». «En el supuesto de que los usuarios se dirijan a nosotros en lengua castellana, nosotros continuaremos hablando en catalán e intentaremos que ellos también lo hagan. Lo mismo hemos de hacer con padres, madres y tutores», apunta el texto.

La Asociación Hablamos Español ha denunciado que el «tratamiento que se le da al español en el decálogo es que se trata de una lengua apestada y contagiosa». La asociación que preside Gloria Lago afirma que en este colegio ubicado en el barrio Nou Llevant de Palma el español es la lengua mayoritaria de alumnos y familias.

«Se llega al extremo de indicarles a los monitores que, si no hay más remedio que usar el español, se haga apartándose del grupo, es decir, no en presencia de otras personas y que en situaciones grupales, con alguna persona que no entiende completamente el catalán, hay que mantener esta lengua y después, una vez finalizada la intervención, traducir al castellano a la persona que no entendía», denuncian desde la entidad.