Dos detenidos por agredir a otro hombre y reventarle un ojo tras una discusión en un bar de Mahón

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por agredir a otro y casi reventarle un ojo tras una discusión en un bar de Mahón. Están acusados de un delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 25 de enero, cuando recibieron una llamada alertando de que un hombre estaba tumbado en el suelo en la vía pública, con abundante sangre en el rostro.

Una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazó hasta el lugar y los agentes comprobaron que había un varón tumbado en el suelo con el rostro lleno de sangre y que presentaba un corte en uno de los ojos y un gran edema periocular. Inmediatamente los agentes llamaron a los servicios sanitarios.

A partir de ese momento, policías nacionales de la UDEV de la Brigada Local de Policía Judicial de Mahón iniciaron una investigación para esclarecer los hechos. Descubrieron que todo habría comenzado en el interior de un bar. Los presuntos autores se dirigieron en varias ocasiones a la víctima en el interior del local.

Debido a la mala actitud de los agresores, éstos fueron expulsados del bar. Al salir del mismo, los ahora detenidos se fueron a por la víctima y empezaron a agredirle de forma violenta, provocándole graves lesiones en uno de sus ojos.

Por todo ello, los agentes de la UDEV establecieron un dispositivo policial para dar con los delincuentes. Tras localizarles a finales de esta semana, los detuvieron por ser presuntos autores de un delito de lesiones.