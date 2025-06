‘Don Pasquale’ llega a Palma, al menos 40 años después

La 39 Temporada de Ópera del Teatro Principal de Palma llega a su fin y lo hace recurriendo a una práctica habitual de colaboración los últimos años entre teatros de similar envergadura y, en este caso, el italiano Teatro Regio di Parma que ha trasladado a Palma su producción de Don Pasquale, con puesta en escena que podrá verse en Palma los días 18, 20 y 22 de junio.

Hay una circunstancia añadida y es que Don Pasquale es estreno absoluto en la Temporada del Principal, lo que significa que hace al menos, 40 años, que probablemente no se representaba ante el público mallorquín, salvo que lo hiciera el Auditórium de Palma que durante ese período solía programar óperas acudiendo a contratar compañías de repertorio del norte de Europa y por lo general presentando títulos muy populares, que no es éste el caso.

Días pasados tuvo lugar la presentación y supimos entonces, en boca de su director musical Roberto Rizzi-Brignoli, que estamos ante una ópera que se podría definir como «melancómica», uniéndose en una misma conjugación, el aroma decididamente melancólico y la atropellada comedia de situación. En el papel de Don Pasquale está el barítono Pablo Ruiz, quien nos anuncia que «la puesta en escena se inspira en el cine negro de los años 30 y 40». Es decir, que nos veremos implicados en una alocada comedia de enredos.

Interesante el detalle de que la escenografía corresponde al prestigioso Juan Guillermo Nova, estrechamente vinculado al Teatro de la Zarzuela. Asume la dirección de escena Francesco Maestrino, parte de la cuota del Regio.

El musicólogo Kurt Pahlen entiende que Don Pasquale es «la obra más madura de Gaetano Donizetti desde el punto de vista musical» y el propio compositor definía de tal manera a sus personajes principales: «Anticuado, avaro y crédulo Don Pasquale; Malatesta el hombre que encuentra todas las soluciones; Ernesto el joven apasionado, y mientras tanto Norina resulta ser impulsiva e intransigente». Con estos mimbres se construye una entretenida ópera bufa en tres actos que se estrenó en París el año 1843. Donizetti, que también colaboró en el libreto, se inspiró en una comedia de Angelo Anelli, Ser Marco Antonio, estrenada en el formato operístico el año 1810.

En Palma, los papeles principales los interpretarán el barítono Pablo Ruiz (Don Pasquale), el también barítono Milan Perisic (Malatesta), el tenor Juan de Dios Mateos (Ernesto) y la soprano Verónica Granatiero (Norina) quien por cierto procede de los coros de la RAI. La localización original era en Roma a finales del siglo XVIII, si bien, ya lo he apuntado, en esta ocasión nos vamos a las densas atmósferas del cine negro de los 30-40 del XX, para el absoluto subrayado de la parodia que se nos avecina.

De momento en Mallorca solamente dos citas musicales incorporan en los preámbulos los comentarios de un experto y en ambos casos coinciden en su identidad: el crítico musical y matemático Pere Estelrich, que hace solo unos días finalizó sus aproximaciones a los contenidos del 64 Festival de Pollença y el martes 17 de junio hará lo propio con Don Pasquale en la sala del coro del Teatro Principal. Entrada libre hasta llenar el aforo.

Una última cuestión. Es costumbre de algunos teatros de ópera editar sus propios podcast para indicar a su público de manera liviana el contenido de las obras a punto de ser estrenadas. Creo que no lo hace el Principal de Palma –aunque no estaría mal- y sí, en cambio, el Municipal de Santiago, sede de la Ópera Nacional de Chile con su popular Ópera en 5 minutos. Una práctica que recomiendo activar, a pesar de que tanto el Teatro Real de Madrid como el Liceo de Barcelona, no lo hagan. Bien merece la pena.