Diputados del PSOE y de Més per Mallorca arropan a los radicales de la Plataforma per la Llengua que se han concentrado este martes frente al Parlament balear para protestar por la recuperación del español y la implantación del bilingüismo en la Cámara autonómica. Los activistas han recibido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación, Antoni Vera, al grito de la lengua no se vende.

Los gritos han aumentado de volumen al paso de miembros de Vox, mientras algunos diputados del PSOE y Més se colocaban junto a los manifestantes. A la llegada de Prohens también se han intensificado las protestas y la presidenta ha respondido con un saludo con la mano.

En la concentración se han podido escuchar igualmente los lemas catalán, institucional y en Mallorca en catalán. Además, muchos de los participantes han lucido camisetas verdes, que fueron las protagonistas de las manifestaciones contra la política lingüística del gobierno de José Ramón Bauzá.

Cabe recordar que la Mesa del Parlament ha acordado, a instancias del presidente, Gabriel Le Senne, la implantación del bilingüismo en las comunicaciones oficiales de la institución.

Plataforma per la Llengua alerta que de este modo el catalán dejará de ser la lengua vehicular de la Cámara y de sus documentos oficiales.

«La propuesta proviene de la extrema derecha y ha contado con el beneplácito del PP y de Marga Prohens, que ha demostrado una vez más que para conservar la silla es capaz de vender la lengua y dinamitar 40 años de consenso», señalaban en un comunicado.

Fue el pasado 14 de febrero cuando la Mesa del Parlament acordó recuperar el español 30 años después de uso exclusivo del catalán. La iniciativa la presentó el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox) y mereció el apoyo del PP. De esta forma, después de más de 30 años de exclusión, el español regresa a las comunicaciones de la institución.

A partir de ahora, la comunicación oficial del Parlament, la cual incluye también su página web y las publicaciones en redes sociales, recogerá de manera efectiva la cooficialidad de las dos lenguas presentes en el archipiélago, acabando con una situación anómala que se venía produciendo desde 1992 mantenida hasta ahora tanto por el PP como por las formaciones de izquierda.

Desde la oposición (PSOE, Més y Podemos) calificaron de «ataque brutal» a la lengua propia de Baleares la medida y solicitaron que esta normativa quede en suspensión hasta que los servicios jurídicos de la Cámara elaboren un informe que la respalde. El PP y Vox argumentan que no hay ninguna imposición del español, que simplemente se recupera el bilingüismo, que no se incumple ninguna norma y que, por tanto, no es necesario solicitar ningún informe jurídico.

Por su parte, la Plataforma per la Llengua, también conocida como los espías de catalán, insiste en la imposición del español en el Parlament y en su comunicado afirma lo siguiente: «La imposición del castellano representa un ataque directo y frontal a la convivencia y a lengua catalana como elemento histórico, de prestigio y capital simbólico del Parlament».

La Plataforma per la Llengua acusa al PP de «incoherente» con sus decisiones, dado que aprobar esta «imposición» significa «ir en contra de la Ley de Normalización Lingüística que el mismo partido votó y traicionar el espíritu» de la misma.