La Diada a favor del catalán y contra el bilingüismo del Govern de Prohens llena la Plaza Mayor de Palma

Los independentistas de Mallorca han vuelto a exhibir músculo en las calles y miles de ellos han celebrado este domingo una manifestación en la plaza Mayor de Palma a favor de la imposición del catalán y para mostrar su rechazo a las políticas a favor del bilingüismo y de libre elección de lengua en los colegios que desarrolla el Govern balear que preside Marga Prohens con el apoyo externo de Vox.

La llamada Diada per la Llengua, organizada por los separatistas de la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves per la Llengua, no se celebraba desde el año 2019 y esta edición ha contado con las clásicas y reivindicativas camisetas verdes a favor del catalán y la exclusión del español en las aulas y tampoco han faltado las banderas independentistas.

La marcha, denominada flama per la llengua, ha ido recorriendo desde el pasado jueves con antorcha en mano los diferentes pueblos de Mallorca reivindicando los Països Catalans hasta llegar este domingo al centro de Palma, donde el correllengua ha tomado un cáliz más reivindicativo con continuos ataques y críticas al Govern del PP en las islas.

La Policía Local de Palma ha cifrado la asistencia en 7.000 personas, algo superior a las 5.000 personas que se esperaban desde la OCB. Los convocantes, sin embargo, han asegurado que la Plaza Mayor ha congregado esta tarde a unas 40.000 personas.

Se ha contado con la presencia de algunos miembros del PSOE de Baleares como la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, el ex presidente del Govern balear, Francesc Antich, así como otros cargos del partido independentista Més per Mallorca y el PI, partido que tiene pactos de gobierno con el PP en algunos pueblos de la isla.

❤️ Orgull de presidenta @F_Armengol pic.twitter.com/zT9BTyjO3D — Joventuts Socialistes de les Illes Balears (@jsibalears) May 5, 2024

Durante la manifestación a favor del catalán en Palma, los manifestantes han vociferado diversas consignas como «A Mallorca, en català», «Qui estima Mallorca no la destruiex», «Visca terra lliure» o «Ja n’hi ha prou».

En un discurso a los presentes, el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha manifestado: «Exigimos a las fuerzas políticas democráticas que hagan piña y planten cara a esta minoría fanática que quiere eliminar el catalán, y exigimos al PP la eliminación de estas medidas involutivas que han marcado este nefasto inicio de legislatura».

«Presidenta Prohens, ya basta, abandone la confrontación lingüística. Deja de ir del brazo de los intolerantes. Hay una extrema derecha antimallorquina que ha puesto en su punto de mira la lengua catalana y la memoria democrática», ha indicado.

«O Prohens está con quien defiende el catalán o se arrodilla ante el fascismo»

Además, ha recordado a la líder del Ejecutivo autonómico que «o está con la mayoría social de Mallorca que defiende el catalán, o está ignominiosamente arrodillada y genuflexa frente al fascismo». Para concluir, Llabrés ha informado que «hay que pasar a la acción, hay que ir a una movilización permanente sin desfallecer a favor de nuestra estimada lengua y de este país nuestro».

Por su parte, el presidente de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz, ha expresado que «los jóvenes hemos demostrado que no estamos cansados, no hemos hecho nada más que empezar. Queremos que aquellos que nos quieren exterminar como pueblo sepan que no daremos ni un paso atrás».

También han mostrado su rechazo a la eliminación del requisito del catalán a los sanitarios y a la concesión del título de Real a la Académi de sa Llengo Baléà por parte de la Casa Real.

En la manifestación ha habido xeremiers, batucadas, gigantes y diferentes bailes populares. Además, los asistentes han levantado una cartulina con el mapa de Mallorca sobre los colores de la senyera y se han entonado la Balanguera, el himno oficial de Mallorca.

Cabe recordar que en el pasado mes de abril la OCB, hermanada con la catalana Ómnium Cultural y que en octubre de 2017 aplaudió a los golpistas de la Generalitat y al fugado ex presidente catalán Carles Puigdemont, inició una campaña de presión a los colegios de Baleares para que no permitan la libre elección de lengua y no se adhieran al plan piloto que el Govern de Marga Prohens pondrá en marcha en el próximo curso escolar.

Más de 60 entidades y plataformas de la sociedad civil de Mallorca han mostrado su apoyo a la manifestación en Palma a favor del catalán. Entre las plataformas que se han unido a la iniciativa, se encuentran el grupo ecologista Gob, la Asociación Memoria de Mallorca, la Asociación de Escritores en Lengua Catalana (AELC), la Asamblea de Docentes, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, el STEI Intersindical, CCOO Baleares, UGT Baleares o Unión de Pagesos de Mallorca.