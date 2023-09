La Dirección General de Tráfico (DGT) ha sancionado y multado con 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet a varios conductores de la EMT de Palma por no llevar el cinturón, cuando no están obligados a ello y a pesar de que los autobuses no disponen de este elemento de seguridad.

El Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados de Baleares (Siteib) ha mostrado este viernes su indignación por lo sucedido, recordando que los asientos de los conductores de los autobuses de la EMT no llevan incorporados cinturón de seguridad por estar exentos de tal obligación mediante certificado, por lo que han lamentado que «es materialmente imposible que ningún conductor se lo ponga».

Los conductores afectados fueron fotografiados por un dron de la DGT, motivo por el cual ningún agente pudo comprobar la inexistencia de los cinturones de seguridad en los vehículos. Igualmente, han señalado que se presentaron alegaciones a las multas explicando tal circunstancia, pero las multas fueron confirmadas.

Desde el Siteib han solicitado a la EMT que, para evitar «problemas tan graves para los conductores como es la retirada de cuatro puntos del carnet de manera tan injusta», que ponga de manera inmediata cinturones de seguridad en todas las unidades de autobús, puesto que de lo contrario «se entendería como justificado que los conductores se nieguen a conducir ante el temor de ser sancionados por la DGT».

La dirección de la EMT, por su parte, ha adelantado que recurrirá las sanciones impuestas. En un comunicado, la compañía ha dejado claro que sus autobuses urbanos cumplen con los requisitos y obligaciones de seguridad que marca el reglamento 107 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE, UNECE, siglas en inglés).

Los vehículos han sido fabricados por diferentes proveedores europeos y todos están homologados según la normativa que regula las condiciones para la fabricación y comercialización de vehículos.

Por otro lado, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) comprueba que todos los vehículos cumplen con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa vigente. Todos están homologados, han pasado la autorización de Industria y la ITV que corresponde como autobuses urbanos de viajeros, homologados en clase 1, tipo M3.

La EMT de Palma recurrirá las sanciones impuestas y aunque ya presentó alegaciones que fueron desestimadas, ahora prepara un recurso por la vía administrativa.