Detenidos dos jóvenes argelinos tras asaltar una vivienda en Palma

La rápida actuación de la Policía Nacional en Palma ha permitido detener a dos jóvenes de origen argelino, con múltiples antecedentes, acusados de haber cometido un robo con fuerza en una vivienda situada en la zona de Porto Pi. Los presuntos autores fueron localizados apenas dos horas después del asalto, gracias a la coordinación entre las patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (G.A.C.) y la información proporcionada por la empresa de alarmas del domicilio afectado.

El incidente se produjo el pasado martes, cuando la sala operativa del 091 recibió una alerta urgente. Una empresa de seguridad privada informó que, a través del sistema de videovigilancia, se estaba observando a dos individuos forzando la puerta principal de una vivienda y accediendo a su interior. Las imágenes mostraban cómo los sospechosos revolvían las estancias, en busca de objetos de valor.

De inmediato, varias patrullas se desplazaron al lugar. A su llegada, los agentes comprobaron que la cerradura de la puerta de acceso había sido violentada y que el interior de la vivienda se encontraba completamente desordenado. Los propietarios no se encontraban en el domicilio en ese momento, lo que evitó un posible enfrentamiento con los intrusos.

Tras confirmar los daños y recabar todos los indicios, los agentes recibieron una descripción precisa de los sospechosos —tanto de su complexión física como de la vestimenta que portaban durante el robo—. Con esa información, las patrullas iniciaron un dispositivo de búsqueda por distintos puntos de la ciudad.

Apenas dos horas después del robo, una de las patrullas localizó en la barriada de Son Gotleu a dos jóvenes que coincidían plenamente con la descripción facilitada. Los agentes procedieron a su identificación y, tras realizar las comprobaciones pertinentes, confirmaron que se trataba de los mismos individuos captados por las cámaras de seguridad durante el robo.

Ante las pruebas y sin género de dudas sobre su implicación en los hechos, los dos varones fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y trasladados a dependencias policiales para continuar con las diligencias.

Fuentes policiales destacaron la eficacia del operativo y la rápida coordinación entre las distintas unidades, lo que permitió resolver el caso en un tiempo récord y evitar que los sospechosos pudieran abandonar la ciudad o deshacerse de los objetos sustraídos.