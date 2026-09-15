Detenido un vigilante de seguridad privada por vender drogas a menores en una playa de Menorca

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Ciudadela, en Menorca, a un hombre de nacionalidad española y trabajador del sector de la seguridad privada por dedicarse a vender drogas a menores de edad en una playa local de la zona.

La investigación, liderada por la Brigada Local de Policía Judicial, comenzó hace tan solo unos días a raíz de la información aportada por un joven que dio la voz de alarma sobre las actividades ilícitas que se estaban llevando a cabo en una zona de baño de la localidad.

Según el testimonio recabado, el ahora arrestado utilizaba su presencia en una playa local como fachada para ofrecer sustancias estupefacientes a las personas que acudían al lugar. El testigo detalló que el sospechoso portaba habitualmente una bolsa con marihuana, vendiendo esta droga de manera directa a los usuarios y mostrando una especial predilección por distribuir el material entre los adolescentes que frecuentaban la zona.

Con estos datos sobre la mesa, los agentes iniciaron de inmediato un operativo con diversas gestiones para verificar la veracidad de la denuncia y localizar al implicado. La labor de rastreo, sumada al análisis de las pesquisas y a la toma de declaración a otros testigos que presenciaron las transacciones en la playa, permitió a la Policía Nacional identificar formalmente al sospechoso a los pocos días.

Finalmente, el operativo culminó de forma exitosa el pasado jueves, cuando los agentes lograron arrestar al hombre en el momento en que fue localizado. El detenido fue puesto a disposición policial como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas, cerrando así un punto de venta que afectaba directamente a los menores de la localidad.