Tragedia en Menorca: una colombiana de 52 años muere y otras cuatro personas resultan heridas en un brutal accidente

Las carreteras de las islas se cobran una nueva víctima mortal. Se trata de una tragedia registrada en la carretera general de Menorca. Una mujer colombiana de 52 años ha perdido la vida este jueves en un grave accidente de tráfico ocurrido en el tramo comprendido entre los municipios de Mahón y Alayor, una zona que actualmente se encuentra en obras.

El siniestro, en el que se han visto implicados dos vehículos, ha dejado además cinco personas heridas. Según fuentes próximas a la investigación a las que ha tenido acceso OKBALEARES, la víctima, viajaba en el coche que terminó volcado en una cuneta lateral, a la altura del kilómetro 7 de la carretera general.

En ese mismo vehículo viajaba una familia de origen colombiano, residente y vinculada al municipio de Es Mercadal, entre cuyos integrantes se encontraba también un bebé. Los cinco ocupantes fueron atendidos y posteriormente evacuados al Hospital Mateu Orfila.

La situación obligó a desplegar un importante dispositivo de emergencia. Los Bomberos de Mahón tuvieron que intervenir para proceder a la excarcelación de los ocupantes, debido a que el vehículo había quedado atrapado en una cuneta especialmente profunda.

El segundo coche implicado estaba ocupado por una pareja. Ambos tuvieron que ser trasladados en ambulancias hasta un centro hospitalario. Hasta el lugar se desplazaron numerosas ambulancias del Servicio de Atención Médico Urgente (SAMU 061), además de los equipos de bomberos y otros servicios de emergencia. El accidente provocó el corte temporal de la carretera general y generó importantes dificultades para la circulación.

La investigación, a cargo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, trata ahora de esclarecer cómo se produjo el violento choque y cuáles fueron las circunstancias que desembocaron en esta tragedia, que ha causado conmoción entre el entorno de la familia.