Detenido en Palma el violento ladrón que arrasó un supermercado y arrancó la cadena de oro a un anciano

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de dos robos con violencia ocurridos en el centro de Palma durante este mes. Tras su arresto, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión, mientras que la mujer que le acompañaba en uno de los delitos continúa en paradero desconocido.

El primer incidente tuvo lugar el pasado 14 de noviembre, cuando un hombre de edad avanzada caminaba por una confluencia de la calle Manacor. Según relató la víctima, un joven comenzó a seguirle a corta distancia, intentando acercarse en repetidas ocasiones. En un momento dado, el hombre fue agredido físicamente cuando el presunto ladrón le arrancó del cuello una cadena de oro, huyendo inmediatamente del lugar.

El segundo robo, ocurrido días más tarde, se produjo en un establecimiento comercial de alimentación en la misma calle. La encargada del local denunció que una pareja sustrajo varias botellas de alcohol mediante violencia, llegando a agredir físicamente a los trabajadores cuando intentaron impedir el robo. Los autores lograron escapar a la carrera con los productos sustraídos.

Gracias a las declaraciones de las víctimas y a las características físicas aportadas, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría del Distrito Centro iniciaron una investigación exhaustiva. Tras identificar a los presuntos autores, se montó un dispositivo para su localización que culminó con la detención del hombre, trasladado a dependencias policiales y posteriormente a prisión.

Las autoridades han indicado que la mujer implicada continúa siendo buscada activamente, y la investigación sigue abierta para esclarecer todos los hechos. Las víctimas han recibido asistencia y el caso se encuentra bajo seguimiento permanente para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Este tipo de incidentes ha generado preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona centro de Palma, quienes reclaman una mayor presencia policial y medidas de seguridad reforzadas. La Policía Nacional ha hecho un llamado a la colaboración ciudadana, recordando que cualquier información que permita localizar a la mujer prófuga puede ser crucial para detenerla antes de que cometa nuevos delitos.

Las autoridades locales recomiendan a la población extremar precauciones, especialmente en áreas comerciales y calles concurridas, y advierten sobre la importancia de reportar cualquier situación sospechosa. El caso evidencia la necesidad de mantener la vigilancia y la cooperación entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad para prevenir hechos de violencia urbana.