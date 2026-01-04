Detenido en Palma un joven de 23 años por mantener sexo consentido con su novia de 15

Agentes de la UFAM (Unidad de Atención Familia Mujer) de la Policía Nacional detuvieron hace unas semanas en Palma a un joven de 23 años como presunto autor de un delito de agresión sexual tras mantener relaciones con su novia, una menor de 15 años. La denuncia fue presentada por el padre de la adolescente, quien se enteró de la situación y decidió acudir a las autoridades para poner los hechos en conocimiento de la policía.

Según fuentes próximas al caso que han sido ratificadas por el Gabinete de Comunicación de la Policía Nacional, los hechos se produjeron hará aproximadamente unas tres semanas en la capital balear, pero hasta la fecha no se había hecho público. La relación sentimental entre ambos jóvenes comenzó hace aproximadamente unos dos meses, y el detenido conocía la edad de la menor, un factor determinante en la investigación.

Tras una discusión en el domicilio familiar, la adolescente decidió acudir a la vivienda de su novio donde se había refugiado. Al enterarse, su padre se desplazó para buscarla y tras una acalorada discusión entre ambos, le dijo que tenía que irse con él. En ese momento, ella se negó manifestándole a su progenitor que se quedaba a dormir en casa de su novio.

Ante esta situación, el progenitor presentó la denuncia ante la Policía Nacional relatando lo sucedido. La unidad policial llevó a cabo las investigaciones pertinentes, recabando información y localizando al joven, quien fue detenido como presunto autor de un delito tipificado por la Ley de Protección Jurídica del Menor, que establece que cualquier relación sexual con menores de 16 años constituye un delito, independientemente de que exista consentimiento por parte del menor.

El arrestado fue puesto a disposición judicial y tras comparecer ante el juez de guardia, quedó en libertad provisional, bajo la condición de no aproximarse ni comunicarse con la menor, como medida cautelar. La decisión judicial busca garantizar la protección de la víctima y prevenir cualquier tipo de contacto durante el proceso judicial.

Todo apunta a que el chico -de 23 años y estudiante que vive con sus padres- no dispone de la madurez suficiente para entender que lo que hizo era un delito. Más bien, lo que pretendió en todo momento era ayudar a su pareja. Además, la diferencia de edad entre la chica -a punto de cumplir 16- y él no es muy elevada. Por ese motivo, fuentes jurídicas consultadas por OKBALEARES sostienen que el caso podría no tener pena de prisión.

Hay que recordar que, en el año 2020, el tribunal de la sala segunda de la Audiencia Provincial de Palma condenó a 6 años de prisión al ayudante de un entrenador de un equipo de fútbol femenino de Baleares que admitió un delito de abuso sexual continuado a una jugadora de 14 años con quien mantuvo relaciones.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado, que en aquel momento tenía 36 años, se aprovechó de la relación de confianza y amistad surgida con la menor durante la temporada 2016-2017 para quedar con ella y mantener en dos ocasiones relaciones sexuales consentidas.

Estos hechos, que ocurrieron durante los meses de mayo y junio de 2017, suponen un delito de abuso sexual continuado a una menor de 16 años, tal como puntualizó la presidenta del tribunal,