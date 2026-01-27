Detenido en Palma por hacer videollamada con un niño y pedirle que se masturbara frente a la cámara

La Policía Nacional ha arrestado en Palma a hombre por presuntamente hacer una videollamada con un menor de edad y pedirle que se desnudara y se tocara las partes íntimas frente a la cámara.

Todo empezó cuando el varón conoció al chico por la calle y fue hablando con él hasta que le pidió su número. Una vez conseguido el contacto, el detenido le llamaba por videollamada y le pedía que se desnudara y le mostrara sus partes íntimas mientras él mismo se iba quitando la ropa y le enseñaba los genitales, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

Cuando los padres del menor se enteraron de los hechos presentaron una denuncia ante la Policía Nacional, que inició una investigación. Finalmente, tras las pesquisas realizadas, los agentes detuvieron el pasado sábado al hombre como presunto autor de un delito de corrupción de menores.