Detenido el conductor uruguayo que provocó el accidente en el que murió una joven en Manacor al dar positivo en alcohol

La Guardia Civil ha detenido este martes al conductor de origen uruguayo que provocó el accidente en el que murió una joven de 23 años en la carretera de Manacor a Porto Cristo (Mallorca) al haber dado positivo en alcoholemia. Está acusado de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones y contra la seguridad vial.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 23.50 horas en la carretera Ma-4020, que conecta Manacor con Porto Cristo, concretamente a la altura del kilómetro 7,5. El turismo se salió de la vía, volcó y terminó chocando contra un árbol. El arrestado pasará a disposición judicial este mismo martes en los Juzgados de Manacor.

La fuerza de la colisión provocó importantes daños en el vehículo y dejó a sus tres ocupantes atrapados en el interior. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Mallorca, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y varias unidades del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061), que intervinieron para atender a las víctimas.

Los servicios sanitarios confirmaron en el lugar el fallecimiento de la joven, de nacionalidad española. Debido al estado en el que quedó el automóvil, los bomberos tuvieron que intervenir para poder liberar y rescatar a los ocupantes.

Entre los supervivientes se encontraba el conductor, de 35 años, que sufrió heridas leves y fue evacuado al Hospital de Manacor para recibir asistencia médica.

El tercer ocupante, un hombre de unos 41 años y también de nacionalidad uruguaya, sufrió heridas de gravedad. Tras ser atendido inicialmente en el lugar del accidente, fue trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado al Hospital Universitario Son Espases de Palma. Ante la gravedad de sus lesiones, se activó el código de politrauma grave.