Una joven de 23 años muere tras el violento choque de un coche contra un árbol en Mallorca

Una joven española de 23 años ha muerto y dos hombres han resultado heridos después de que el vehículo en el que viajaban sufriera un grave accidente de tráfico en Mallorca durante la noche de este pasado domingo.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 23.50 horas en la carretera Ma-4020, que conecta Manacor con Porto Cristo, concretamente a la altura del kilómetro 7,5. Por motivos que todavía están siendo investigados, el turismo se salió de la vía, volcó y terminó chocando contra un árbol.

La fuerza de la colisión provocó importantes daños en el vehículo y dejó a sus tres ocupantes atrapados en el interior. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Mallorca, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y varias unidades del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061), que intervinieron para atender a las víctimas.

Los servicios sanitarios confirmaron en el lugar el fallecimiento de la joven de 23 años. Debido al estado en el que quedó el automóvil, los bomberos tuvieron que intervenir para poder liberar y rescatar a los ocupantes.

Entre los supervivientes se encuentra un hombre de 41 años que sufrió heridas de gravedad. Tras ser atendido inicialmente en el lugar del accidente, fue trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado al Hospital Universitario Son Espases de Palma. Ante la gravedad de sus lesiones, se activó el código de politrauma grave.

El tercer ocupante, un hombre de unos 35 años y también de nacionalidad uruguaya, sufrió heridas de carácter leve y fue evacuado al Hospital de Manacor para recibir asistencia médica.

La Guardia Civil de Tráfico se hizo cargo de las actuaciones posteriores al accidente y ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro. Entre las primeras hipótesis figura una posible distracción al volante, aunque será la investigación la que determine las circunstancias exactas que provocaron el accidente.