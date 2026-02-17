Detenido el agresor de la mujer atacada en la parada de taxi de Palma tras meses de investigación

Palma respira hoy un poco más tranquila tras meses de miedo e incertidumbre. La Policía Nacional ha logrado finalmente detener al hombre colombiano responsable de la brutal agresión a una mujer que, a finales de diciembre del pasado año, dejó a una trabajadora española al borde del colapso en la parada de taxi de la Calle Manacor. La captura del agresor marca el fin de un capítulo de terror que mantuvo en vilo a toda la comunidad.

El arresto, fruto de un intenso y minucioso trabajo policial, se produjo esta semana y ha sido recibido con alivio por la víctima y los vecinos de la zona. Según fuentes cercanas a la investigación, la detención del agresor colombiano se logró gracias al análisis de cámaras de seguridad, la recolección de pruebas y testimonios, poniendo fin a meses de impunidad que habían dejado un profundo rastro de miedo en el barrio.

La mujer agredida recuerda aquel fatídico día como un instante de terror absoluto. Eran las 06:15 horas cuando, completamente desprevenida y tras tomarse un café antes de iniciar su jornada laboral, fue abordada por dos individuos que actuaron con una violencia extrema. Sin previo aviso, comenzaron a golpearla en el rostro mientras le gritaban amenazas escalofriantes: «Si chillas, te vamos a matar». Los golpes la derribaron al suelo, indefensa, mientras sus atacantes le robaban el teléfono móvil, la cartera y otros objetos personales, antes de huir a toda prisa.

Malherida y en estado de shock, la víctima logró incorporarse y regresar al café donde había estado minutos antes para pedir ayuda. Los servicios de emergencia del SAMU 061 acudieron rápidamente, prestándole asistencia y trasladándola al hospital, donde recibió atención médica. Aunque fue dada de alta horas después, el impacto físico y psicológico del ataque sigue marcando su vida.

Durante meses, el suceso provocó alarma entre los vecinos, que denunciaron una creciente sensación de inseguridad y exigieron mayor vigilancia en la zona. Cada mañana, la parada de autobús se convirtió en un recordatorio del ataque y del terror que aquel individuo había sembrado.

Ahora, con la detención del agresor colombiano, se abre un nuevo capítulo en la historia. La justicia comienza a cerrar el círculo, y la víctima puede, poco a poco, empezar a recuperar la tranquilidad que le fue arrebatada aquella madrugada de diciembre. OKBALEARES, que adelantó los hechos en exclusiva, continuará siguiendo de cerca el proceso judicial y cualquier novedad que surja, asegurando que el agresor responda por sus actos y que la ciudad de Palma recupere la seguridad que aquel hombre intentó arrebatar.

Este caso es un recordatorio escalofriante: la violencia puede golpear cuando menos se espera, y la impunidad puede prolongar el terror durante meses. Hoy, gracias al trabajo policial y a la persistencia de la investigación, Palma respira, aunque la memoria de aquella madrugada siga viva en todos los que la vivieron o escucharon.