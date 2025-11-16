Detenida una mujer por agredir a un vecino de Palma e intentar robarle a su perro

La Policía Nacional detuvo la pasada medianoche de este domingo a una mujer española, presuntamente responsable de un violento intento de robo de un perro en el Paseo Sagrera, que terminó con varias personas agredidas en la vía pública.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 00:15 horas, cuando el 091 recibió múltiples llamadas alertando sobre una mujer que estaba intentando abrir varios taxis y causando altercados en la zona de la Lonja. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazó al lugar, encontrando una escena de confusión: numerosos vecinos habían intervenido al percatarse de que la mujer había intentado arrebatar un perro a su dueño.

Según el relato del afectado, la agresora tiró de la correa del animal e intentó llevárselo, golpeando al propietario en el proceso. Varias personas que presenciaron los hechos intentaron detenerla y reprenderla, recibiendo también golpes de la presunta autora. Ante la llegada de los agentes, la mujer intentó huir, pero fue interceptada tras una breve persecución a pie.

Las agresiones no se limitaron al propietario del perro. Testigos confirmaron que la detenida había atacado a varias personas más en la zona de la Lonja, entre ellas un hombre de avanzada edad que, aunque pudo abandonar el lugar, resultó herido. Otra vecina corroboró que los ataques se extendieron a numerosos transeúntes durante varios minutos, provocando alarma en la zona.

Tras su detención, la mujer fue trasladada a dependencias policiales, donde permanece a la espera de las diligencias correspondientes por un presunto delito de robo con violencia y lesiones.

La Policía Nacional recordó la importancia de la colaboración ciudadana, que en este caso permitió la rápida localización y detención de la agresora, evitando males mayores y protegiendo tanto a las personas como a los animales de la zona.