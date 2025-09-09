Destrozan las cristaleras de una inmobiliaria de lujo del Paseo Marítimo de Palma

El Paseo Marítimo de Palma parece que no se libra del incivismo a pesar del proceso de reforma y embellecimiento al que ha sido sometido en los últimos años. Ésta vez ha sido la agencia inmobiliaria Elevenhomes, situada en primera línea, la víctima de un acto vandálico, aunque se desconoce quien está detrás. Las cristaleras del escaparate ha amanecido destrozado a causa de un fuerte golpe con algún objeto pesado.

Esto es lo que ha denunciado la Asociación de Vecinos del Paseo Marítimo de Palma, que en un mensaje en redes sociales ha asegurado que este ataque a la sede de la agencia inmobiliaria se trata de «una situación totalmente inaceptable», por lo que han exigido al Ayuntamiento «mayor presencia y vigilancia policial» en la zona.

Los episodios incívicos es la tónica habitual en esta recién renovada zona de primea línea de la capital balear, donde los vecinos, comerciantes y hoteleros denuncian el «abandono institucional» que sufren y la pésima imagen que proyecta el lugar tras las obras.

🚫🚽 El Paseo Marítimo no es un urinario (aunque algunos parecen creer que sí).

Soluciones:

1️⃣ Poner baños públicos.

2️⃣ Hacer cumplir la ley en la venta nocturna de alcohol en minimarkets.

3️⃣ Más vigilancia policial.

4️⃣ Obligación de que los locales cedan sus baños. pic.twitter.com/lI8web1i0y — Associacio Veins Passeig Maritim Palma (@Avvpmaritim) September 1, 2025

Y es que en los últimos días han aparecido imágenes de hombres y mujeres orinando y defecando en plena calle a altas horas de la madrugada y por la mañana, tras toda una noche de fiesta y desenfreno.

La zona también se ha convertido en un basurero para las personas que salen de fiesta por la zona. Botellas de alcohol, papeles de todo tipo y restos de comida se amontonan en el «deteriorado» mobiliario urbano y en el renovado pavimento, que ya se ha quedado marcado por la suciedad.

Por todo esto, la asociación vecinal reclama al Ayuntamiento de Palma «recuperar la dignidad y el atractivo» de la zona que se ha perdido por culpa, entre otras cosas, de «numerosos» kebabs, bares, minimarkets y discotecas de la zona que «no acatan las normas básicas de convivencia, ni de higiene».

«Estos establecimientos mantienen una total falta de control sanitario y no aperciben a sus clientes ante comportamientos incívicos, lo que agrava el problema de suciedad, ruido y desorden», argumentan.