Una desnortada Armengol anuncia eufórica la visita de Sánchez a Palma en plena operación de la UCO contra la corrupción socialista

Una desnortada Francina Armengol ha anunciado eufórica la visita de Pedro Sánchez a Palma para un acto de campaña con vistas a las elecciones del 29 de noviembre en plena operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra la corrupción socialista, en un nuevo operativo en el marco del denominado caso Koldo.

«¡El 14 de noviembre, a las 11.30 horas, llenamos Son Fusteret con Pedro Sánchez! Para continuar avanzando en derechos, igualdad y oportunidades. Con la fuerza de la gente», ha escrito la también presidenta del Congreso de los Diputados, mientras la Guardia Civil arrestaba a seis personas del entorno de Sánchez, entre ellas el que fuera su chófer en las primarias de 2017, en las que el actual presidente del Gobierno recuperó la secretaría general del PSOE, Cristian Corvillo, además de la pareja del ex ministro socialista José Luis Ábalos, Andrea de la Torre.

El 14 de novembre, a les 11:30, omplim Son Fusteret amb Pedro Sánchez! Per continuar avançant en drets, igualtat i oportunitats. Amb la força de la gent. https://t.co/HiZiX3ml3s — Francina Armengol (@F_Armengol) November 5, 2026

El acto político tendrá lugar a las 11.30 horas en el recinto de Son Fusteret, según ha anunciado la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, en su cuenta de la red social X.

Como reclamo, la también candidata socialista al Congreso por Baleares, ha publicado un vídeo en el que asegura que «algunos hace años que repiten tres mentiras»: «Todos los políticos son iguales, y ha quedado claro que no; la ultraderecha es imparable, pero en Estados Unidos y Brasil les han dicho que no; y que estas elecciones ya están decididas».

«Pero hay una cosa con la que no han contado, la fuerza de la gente. Hay un futuro posible con más servicios públicos, más pensiones y más vivienda», ha zanjado la ‘número uno’ de la lista del PSOE al Congreso por Baleares.

La visita de Sánchez a Palma se producirá tres días después de la huelga general contra la oposición convocada por los sindicatos afines al Gobierno, UGT y CCOO, a la que la también aún secretaria general socialista en Baleares, ha dado su apoyo.