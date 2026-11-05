Ayuso exige la dimisión de Sánchez: «Nombró a gente que se ha gastado el dinero de los trenes en prostitutas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este jueves a Pedro Sánchez como responsable del accidente de Urda. «¿Por qué no dimite quien nombra a gente que se ha gastado el dinero de esos trenes en prostitutas, en colocar amantes y en colocar activistas de partido?», ha preguntado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a los grupos del PSOE y Más Madrid.

La dirigente regional ha recurrido al caso de Carlos Mazón para reprochar a la izquierda su doble vara de medir. «Si Mazón dimite por ser presidente y yo debería dimitir porque les da la gana… ¿Por qué no Sánchez, cuando ha habido dos tragedias en unas vías que no ocurren ni en los países tercermundistas más subdesarrollados, dos accidentes con tantas pérdidas humanas en un año?», ha planteado.

Ayuso ha insistido en que la responsabilidad recae directamente sobre el presidente del Gobierno, por ser quien ha designado a los gestores del sistema ferroviario. «¿Por qué tenemos que dimitir los demás y no el responsable directo de quien nombra a gente que se ha gastado el dinero de esos trenes en prostitutas, en colocar amantes y en colocar activistas de partido en contra del criterio? ¿Pero cómo pueden tener tanta cara?», ha lanzado a la bancada socialista.

La presidenta ha extendido la crítica al entorno más cercano de Sánchez. «Todo lo que toca Sánchez a su mano derecha acaba o condenado, imputado, cesado, dimitido o hundido en las urnas», ha afirmado. Además, ha cuestionado que los dirigentes de la izquierda vayan a acudir a las exequias de las víctimas: «¿Irán al funeral de Toledo? ¿Irán todos aquellos que nos dan lecciones al funeral de Toledo? Claro que no, porque evidentemente no todos somos iguales y mucho menos iguales a los socialistas».

«Huelgas torticeras»

En la misma sesión, Ayuso ha cargado contra la izquierda por las movilizaciones en la educación madrileña, a las que ha calificado de «huelgas torticeras». Según ha denunciado, los alumnos de la región han perdido «270.000 horas de clase» por unos paros que, a su juicio, responden a intereses partidistas.

Ha reprochado a la oposición que solo promueva «huelgas políticas todo el rato», con unas protestas que no se habían producido en la educación en todos estos años y que ahora llegan «todas seguidas».

«Cuando tenemos los mejores resultados PISA, las huelgas son aquí. Cuando hacemos un pacto histórico por las universidades, hablamos de 14.800 millones de euros, nos vienen ahora a promover las huelgas a manos de activistas que no representan a nadie», ha lamentado.

La presidenta ha vinculado las protestas con la cátedra de Begoña Gómez. Ha reprochado a la izquierda que hable de «chiringuitos» mientras la que estudia en la universidad pública es ella y Sánchez se «sirve» de la misma para dar «una cátedra a su mujer». «Hay que tener poca vergüenza. Secuestran la voluntad de los madrileños en las calles porque no respetan nada. El derecho de los padres a ir a trabajar porque cortan calles, el dinero del contribuyente para hacer barricadas en la calle» ha apuntado.

Ayuso ha señalado que los «más perjudicados» son los alumnos que preparan la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y quienes aspiran a estudiar en la universidad pública. A su juicio, la izquierda les está negando esa oportunidad con unas huelgas que están dejando atrás a los estudiantes madrileños, en situación de «desventaja con el resto de los españoles».

La presidenta ha cerrado su intervención con un reproche directo a los socialistas por su gestión universitaria. «¿Han hecho alguna reforma por la Universidad Pública? No, han intentado comprar a los amiguetes para hacernos lo de siempre, a la mafia sindical, que es de lo que ustedes viven», ha espetado.